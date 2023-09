Estos son los mejores consejos profesionales que 6 ejecutivos recibieron

"Me libera de ser demasiado crítico", explica. En lugar de criticar el pasado, este enfoque le permite centrarse en el futuro.

No todos los consejos que recibimos en la vida y en el trabajo son útiles, pero algunos pueden cambiar por completo tu perspectiva.

3. No necesita ser perfecto Tanto en la vida como en los negocios, muchos aspiran a la perfección . Pero este objetivo bienintencionado puede convertirse rápidamente en un obstáculo. A veces, menos puede ser más, como aprendió Caroline Casey, fundadora de The Valuable 500, un colectivo empresarial que trabaja para acabar con la exclusión de las personas con discapacidad.

"Cuando inviertes tiempo en asegurarte de que la gente está dispuesta a acompañarte, eso llega muy lejos", destaca. "En tiempos de cambio, lo peor que puedes hacer es no estar presente".

“Si no llevas a la gente contigo, puedes tener el mejor producto, la mejor estrategia, el mejor liderazgo, y no pasará nada.” Esto la ha marcado a lo largo de su vida profesional, afirma Tschudin.

4. El poder del silbido Nicola Mendelsohn no sólo es Directora del Grupo de Negocios Globales de Meta, propietaria de Facebook, sino que además padece un cáncer de sangre incurable. Un consejo que le ha ayudado a afrontar ambos retos ha sido el siguiente:

“No puedes llorar y silbar. Así que, a veces, cuando todo se vuelve un poco demasiado, si silbas, te prometo que no puedes llorar al mismo tiempo.” También señala como mantra el lema de Eleanor Roosevelt, de hacer cosas que crees que no puedes hacer.

"Porque cuando haces esas cosas, ya sabes, son aterradoras. Pero es cuando más aprendes. Es cuando te esfuerzas, y luego, cuando miras atrás, dices, sí, lo hice, y me sentí orgullosa".

5. Superar el miedo Como jefa de Estrategia de Halo Car, una empresa especializada en tecnología de vehículos autónomos, Cassandra Mao también cree en salir de su zona de confort.

"Me gustan mucho las experiencias en las que me siento muy incómoda y me dejo llevar por ellas. De hecho, las busco porque creo que cuando te sientes incómodo, a menudo es una señal de que estás haciendo algo nuevo; y hacer algo nuevo es el primer paso para crecer, ¿verdad?".

¿Su mejor consejo? "Siente el miedo y hazlo de todos modos".

"El miedo está bien, el miedo es información", añade Mao, "pero no tiene que decidir tus acciones".