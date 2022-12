Encuesta Latinobarómetro no se realizará en Nicaragua por falta de condiciones

Por estrategiaynegocios.net

La organización encargada de realizar el Latinobarómetro, uno de los estudios de opinión pública má sgrandes en la región, anunció que no realizarán las mediciones correspondientes a Nicaragua por carecer de las condiciones de seguridad necesarias para sus colaboradores.

”Queremos hacer una declaración pública anunciando que en esta ultima ola de Latinobarómetro que aplicaremos ahora, no podremos medir Nicaragua porque las condiciones no están dadas. No podemos arriesgar a que nuestros encuestadores sean detenidos”, indicó la organización en su cuenta de Twitter.

Este estudio aplica anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina representando a más de 600 millones de habitantes.