E&N celebra su primera edición del año 25, con su primera portada hecha con IA

¿Cómo nació la versión final de la portada de E&N 25? Caballero lo explica así: “De parte de Claudia Contreras, Editora de Innovación, vino la idea de conceptos AI. No los había explorado. Lo primero que hice fue trabajar los bocetos tradicionales con el número 25 en grande, mucho color, tipografías nuevas, efectos visuales y todo eso (...) me decidí por entender cómo funcionaba la aplicacion de AI Midjourney.... y comencé consultando a colegas, viendo tutoriales de YouTube, hablando con diseñadores que las habían usado. Me quedé todo un fin de semana hasta la madrugada aprendiendo a entender a la aplicación.... y luego fui encontrando que entre más específicos eran los criterios que le establecía, más cerca estaba de lo que buscaba que la aplicación me hiciera”. Midjourney presenta cuatro propuestas, luego se elige una. Con cada elección, Caballero volvió a pensar en la descripción del comando que debía ponerle. “Pasé horas fascinada con lo que me creaba. No lo podía creer. ¿Cómo podía en segundos darme una imagen tan hermosa, un concepto visual tan original y atractivo? Una vez que lo tenía, la misma aplicación me iba dando oportunidad de mejorar sobre esa imagen ya seleccionada. ¡Esto era fantástico!”, compartió la creativa.