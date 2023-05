E&N 25: Las 150 empresas que van ‘Hasta el infinito (y más allá)’

La evolución de Centroamérica no se puede entender sin el crecimiento de las empresas de nuestra región. El istmo está más integrado que nunca (aunque queda muchísimo camino por recorrer) y los grandes impulsores de esa integración están siendo los empresarios, por encima de los políticos.

Agrisal ya estaba incursionando en negocios inmobiliarios y, en 2007, “decidimos concentrarnos en negocios inmobiliarios, como hoteles a nivel regional, centros comerciales y oficinas. Todas nuestras inversiones se caracterizan por elevados estándares de seguridad, compromiso con el ambiente, tecnología de punta y ubicación estratégica; características que nos han permitido desarrollar proyectos exitosos, que impulsan la dinámica económica local”, destacó el líder.

Tres factores les dan sostenibilidad y éxito a los negocios de Agrisal: “Una organización familiar comprometida y experimentada, equipo profesional talentoso y una genuina convicción de generar progreso y bienestar”.

TIP TOP: SABOR NICARAGÜENSE EN EXPANSIÓN

Nacido en 1958, restaurantes Tip Top fortaleció su expansión en Nicaragua en la década de 1990, que aceleró a partir de 2000. “No solo se incrementó el número de restaurantes en Managua, sino que se empezaron a abrir en las principales cabeceras departamentales del país. Además, establecimos en 2005 el sistema de franquicias, permitiendo una expansión de forma rápida y estructurada” explicó Bismarck Alemán, gerente general de Deli Pollo.

Además de Tip Top, Deli Pollo estableció en 2013 la marca Guapollon “El pollo de mi barrio”, que ofrece pollo frito dirigido a un segmento popular en puntos de venta estratégicos y que ya cuenta con 66 puntos de venta a nivel nacional, lo que la convierte en la marca de restaurantes más grande en el país.

La compañía, a través de su empresa Deli Star S.A. inició la operación de la marca Carl’s Jr. en Nicaragua. Hoy Grupo Deli Pollo opera 107 restaurantes a nivel nacional de las marcas Tip Top, Guapollon y Carl’s Jr en Nicaragua

“Se prevé a futuro poder llevar también estas marcas fuera del país (en principio Centroamérica), ya que la popularidad y aceptación de Tip Top y Guapollon es muy fuerte”, previó Alemán.

GRS: UNA LOCAL EN ELECTRODOMÉSTICOS

Y es que la pandemia cambió el paso a todo el mundo. Ha sido, tal vez, la prueba más dura que han tenido que afrontar las empresas. Adaptarse y cambiar ha sido fundamental.

La hondureña GRS -fabricación y venta de electrodomésticos- es más joven que Estrategia & Negocios, todavía no llega a la mayoría de edad (fundada en 2007). “La incertidumbre y los temores que generó la pandemia nos exigió innovar como compañía, mejorar nuestros procesos operativos, ser flexibles, adaptarnos al mercado” cuenta Gisselle Canahuati, gerente de Mercadeo.

“Queremos seguir siendo emprendedores, tener productos de clase mundial, tener el mejor lugar para trabajar y seguir siendo la marca que mejor servicio brinda a sus consumidores. Es por ello que hemos entrado en una etapa de transformación de todas nuestras áreas de la compañía”, cuenta Gisselle Canahuati, gerente de Mercadeo de GRS, empresa que cuenta con más de diez plantas de producción, ocho centros de distribución y que tiene presencia en Centroamérica, Puerto Rico, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

PROGRESO: VER MÁS ALLÁ DE LAS UTILIDADES

José Raúl González, CEO de Progreso (grupo guatemalteco, con intereses en construcción, agricultura, energía y desarrollo inmobiliario) apunta: “existen retos importantes en este momento, pues no sólo a nivel regional sino a nivel global, hay gran incertidumbre por una potencial recesión. Los niveles de inflación actuales y proyectados, así como los altos precios de los combustibles nos obligan a ser prudentes y resilientes para operar aún dentro de los momentos de crisis”.

Pero precisamente la resiliencia ante las adversidades ha caracterizado a Progreso desde su fundación a finales del siglo XIX. “Si no fuera así, con la primera recesión de los años 1930 hubiéramos desaparecido. Ser una compañía familiar es una de nuestras mayores fortalezas, al obligarnos a pensar siempre en la próxima generación y no en el próximo trimestre. Y eso implica un cambio de enfoque, en donde las utilidades no son el objetivo, sino el resultado de cómo hacemos y conducimos nuestros negocios”, dijo el CEO.

UNA REGIÓN EN POSITIVO

Gastón Monge, CEO de Grupo Monge, cree que “el clima de negocios en la región centroamericana es positivo. Todos los países gozan de estabilidad y crecimiento económico”.

Grupo Monge continúa creciendo y haciendo inversiones en los diferentes países. “Cada país tiene sus particularidades, pero el enfoque de nuestra empresa ha sido siempre ver la región como un portafolio, lo que nos ha permitido consolidar el negocio y ser una de las principales empresas de capital costarricense con un fuerte posicionamiento en Centroamérica”.

El presidente de Agrisal, Eduardo Quiñónez, comenta que, en 25 años, la demografía centroamericana “ha cambiado mucho, los hábitos de consumo, el crecimiento de la economía local y los escenarios políticos son bien variantes de país a país·.

Pese a ello, “nuestro grupo está viendo crecimiento en la región, pero estamos concentrados en fortalecer los negocios durante los próximos tres años localmente.

En la actualidad nuestro objetivo es maximizar las oportunidades que nos ofrece el mercado, continuar siendo un pilar del desarrollo para nuestro país e incursionar en inversiones inmobiliarias en diferentes rubros”. Agrisal está evaluando entrar en algunos nuevos sectores en los próximos años, como energía renovable, vivienda accesible, ecosistemas de entretenimiento, turismo y playa.

RETOS DE FUTURO

No cabe duda que la región (y sus empresas) tienen un sinnúmero de retos. El gigante cementero Holcim es una de las compañías con fuerte presencia en Centroamérica. Rodrigo Gallardo, director ejecutivo de Holcim El Salvador, apunta a la inflación y desaceleración económica que “nos coloca en una situación difícil y en el caso de la construcción se complica más por la escasez de materia prima y los insumos para esta industria. Otro gran reto es el impacto del cambio climático que muchos siguen viendo lejano sin preocuparse por tomar acciones para reducirlo”.

Pero Gallardo es optimista: “En medio de esta realidad que en América Latina se alimenta de otros factores por su dependencia a mercados más grandes, estos retos pueden convertirse en oportunidades obligándonos a encontrar mecanismos más eficientes para nuestras industrias, a tomar medidas para la reducción de emisiones de CO2 y contrarrestar los daños ambientales construyendo un mundo sostenible”.