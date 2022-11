Empresas de Costa Rica exponen ante potenciales inversionistas

Por estrategiaynegocios.net

Diez empresas de Costa Rica, que resultaron ganadoras de la III edición de GreenTech, tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas de negocio ante inversionistas internacionales en el marco del Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto Centroamérica y el Caribe (FLII CA&C), que se llevó a cabo en Antigua, Guatemala.

GreenTech es una iniciativa de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), CINDE y la Fundación CRUSA, en colaboración con la incubadora regional Pomona Impact, quienes tienen como fin acelerar los procesos de innovación de startups y fomentar la creación de una nueva oferta exportable sostenible y de alto valor para Costa Rica.

Las empresas costarricenses que se encuentran en este foro son Fertinyc S.A., Ecoreciclaje H&G S.A., Zero Waste de Centroamérica, Bioeconomics Consulting and Funding S.A. (Olfatect), Cíclica, Mae Foods, IZI Card, The Recycle Studio, ICM y Dellobo.

Durante el “Demo Day”, como se le llama a la actividad en la que las empresas exponen de manera resumida sus proyectos, las empresas ganadoras de esta edición de Greentech expusieron las fortalezas, oportunidades y necesidades de sus empresas ante inversionistas de fondos de capital de riesgo nacionales e internacionales, así como a organizaciones del ecosistema emprendedor de Costa Rica y la región con el objetivo de obtener inversión o financiamiento para escalar sus negocios.

“Desde hace muchos años Costa Rica fue visionaria y eligió la sostenibilidad como nuestra manera de producir, generar oportunidades y bienestar, lo cual nos ha convertido en un referente mundial que exporta más de 4.000 productos que se producen utilizando energías limpias y a la vez, tiene una cobertura boscosa de 60 % del territorio. Hoy, a través de iniciativas como GreenTech, le estamos mostrando al mundo que nuestro camino de prácticas sostenibles es cada vez más sólido y como consecuencia, nuestra oferta exportable es innovadora, diferenciada y de calidad”, afirmó Pedro Beirute Prada, gerente general de PROCOMER.

Además, Green Tech permite fortalecer las capacidades empresariales y de innovación a las compañías para que mejoren sus capacidades y sus modelos de negocio, y además les permita avanzar al siguiente nivel de producción e internacionalización, es así como el Programa GreenTech ha ejecutado 4 ediciones desde 2019, atendiendo en total a 32 empresas.

“Lo que busca GreenTech y lo que le apostamos como país es transformar la dinámica de competitividad y desarrollar mayor capital intelectual y tecnológico al servicio del mundo y de la calidad de vida de las personas”, aseguró Jorge Sequeira, director general de CINDE.