Elizabeth Nejamen: Los tres factores de las empresas irresistibles

Por Elizabeth Nejamen - Columnista E&N*

Las empresas irresistibles pueden ser vistas bajo diferentes perspectivas, la que tienen los empleados, la de la organización y la que tiene el entorno.

Relacionado: Bienvenida al espacio de las empresas irresistibles

Pero para ser irresistibles todas ellas coinciden en enfocarse en tres factores clave:

UNA PROPUESTA DE VALOR ATRACTIVA

Cuando le preguntaron a Julián, por qué le gustaba ser parte del equipo comercial de su empresa, respondió: “Mi empresa me da beneficios que para mí son importantes a cambio de mis habilidades y experiencia. Me siento orgulloso y motivado, ellos muestran interés en mi opinión; el equipo de mi área colabora para que lleguemos a los resultados, celebramos logros y los líderes son congruentes”.

¿Por qué Julián cree la empresa le ofrece una Propuesta de Valor al Empleado atractiva? Cuando los empleados sienten que sus necesidades son reconocidas y que su empleador busca contribuir a su bienestar y mejorar su calidad de vida, en lo económico/financiero (percibe salario real y emocional competitivo, relación justa entre la carga de trabajo y su remuneración, decisiones equitativas, un paquete de prestaciones y recompensas personalizadas); en lo físico, relacionado a salud (percepción de bienestar, balance laboral y personal, disminución de estrés y ansiedad, actividades y herramientas de autocuidado, programas de ejercicio y salud); en lo emocional y mental (percepción de condiciones favorables, seguridad y estabilidad en el trabajo, con recursos para la productividad y efectividad, espacios físicos adecuados); y en lo social (percepción de empoderamiento y motivación para aportar valor y permanecer, en un ambiente de confianza y comunicación que promueve el desarrollo y la proactividad).

UNA EXPERIENCIA SATISFACTORIA

María publicó en LinkedIn: “Desde el día uno que entré a la empresa, me hicieron sentir parte de una gran familia y en días como este reafirman que tomé una buena decisión cuando renuncié a mi trabajo anterior para ser practicante, sin saber si me quedaría o no dentro de la empresa. Hoy, dos años después reafirmo que fue la mejor decisión y no me arrepiento de haber corrido todos los riesgos”.

¿Qué hizo la empresa para que María se sintiera satisfecha? Generó una percepción positiva en la relación que tienen y permitió construir un compromiso, logrando que ella fuera más proactiva en su propio desarrollo y aporte a la organización. En su caso, sus motivadores principales eran sentirse valorada por sus contribuciones y tener balance entre su vida personal y profesional, líderes y colegas que reconocen su talento y le dan confianza para cerrar brechas de desarrollo, con retos y oportunidades en un ambiente inclusivo.

Puede leer: Competencias de Liderazgo que las mujeres debemos desarrollar

CULTURA BASADA EN COMUNICACIÓN,TRANSPARENCIA Y COLABORACIÓN

Samantha -antes de terminar su licenciatura- fue contratadaen la empresa donde hizo las pasantías en tiempo parcial y luego al graduarse a tiempo completo. Hace unas semanas, recibió una oferta laboral que muchos desearían tener por la parte salarial y el tipo de empresa, después de la cuarta entrevista y de ir a un evento de esa empresa, comparó y ponderó el clima de colaboración que tenía con sus compañeros e inclusocon sus jefes, que su nivel de autonomía y la confianza que había en ella y en sus capacidades le creaban un gran compromiso y el deseo de enfrentar nuevos retos.

La comunicación de los líderes era muy directa y clara, los objetivos y el seguimiento a los resultados le permitían entender su contribución y sus responsabilidades.

*Country Manager en México para Navega Training and Consulting, Master RRHH 4.0 en IEBS