Elizabeth Nejamen: Bienvenida al espacio de las empresas irresistibles

Por Elizabeth Nejamen* - Columnista E&N

Desde hace muchos años me ha resultado interesante la palabra “irresistible”, pensando en el sentido positivo de esta palabra que hace referencia a algo que es imposible de rechazar o evitar, se asocia a cualidades de atracción y simpatía.

Tener esta cualidad como persona, nos hace sentir que somos atractivos, que tenemos la habilidad para conseguir la atención de otros y el deseo de ellos de acercarse y permanecer con nosotros. Las razones que nos hacen irresistible pueden ser muy diversas, desde atributos físicos, intelectuales, sociales, económicos, espirituales, de personalidad, de logros, entre otros.

Opinión: Competencias de Liderazgo que las mujeres debemos desarrollar

Cuando pensamos en empresas irresistibles, lo hacemos en organizaciones que siguen la misma descripción mencionada en el párrafo anterior, es decir, son atractivas, llaman la atención tanto del exterior como del interior, pues son deseadas por sus clientes y usuarios, sus proveedores, sus socios estratégicos, tanto como por sus líderes y colaboradores, pueden llegar a ser reconocidas en su sector o industria y valoradas por sus stakeholders.

Las razones que las hacen irresistibles también son diversas, pueden ser por su posicionamiento de marca o del mercado, por sus prácticas, por sus ventajas, por su cultura y clima de trabajo, por la calidad de sus productos o servicios, por sus líderes, por sus resultados, por su propósito, misión o visión y aporte a la comunidad, por los beneficios para sus colaboradores, por su capacidad de desarrollar el talento, por su diversidad o inclusión o por su innovación, entre otros.

Por eso cuando E&N me ofreció esta colaboración no lo pensé dos veces, decidí escribir esta columna, como un espacio de reflexión y cercanía para líderes, empresarios y emprendedores que se enfocan en construir empresas no solo productivas y rentables, sino también irresistibles, en el sentido que he mencionado.

Te estaré compartiendo esas tendencias que hoy diferencian a las empresas irresistibles, generando mayor compromiso, permanencia y alto desempeño en sus colaboradores, el tipo de líderes y empleados que se desarrollan en estas empresas, ya que para ser empresas irresistibles también debes tener personas que lo sean, cuales son las mejores prácticas y estrategias que implementan y el impacto que tienen tanto en términos de resultados como de negocios.

Es el momento de convertirnos en líderes y negocios “irresistibles”, en esta columna encontrarás los principales tips e información para hacerlo.

Te veo en el “espacio irresistible”.