El sabor de Pollo Campero ya conquista (por partida doble) a Manhattan

Por Gabriela Melara - estrategiaynegocios.net

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente Chairman de CMI Alimentos, Juan José Gutiérrez, dio a conocer que Pollo Campero ya tiene dos restaurantes en Manhattan, de Nueva York, en Estados Unidos.

“Nada sucede de la noche a la mañana y estoy convencido que no hay nada que en vida que no podamos lograr. Por este sueño me tocó esperar 20 años y mi aprendizaje más valioso en todo este tiempo fue darme cuenta y realizar que nadie puede hacer las cosas solo y lograr metas solo”, detalló el empresario guatemalteco, uno de los Más Admirados de Centroamérica, según el reciente informe de Skaleno Advisory para Revista Estrategia & Negocios.

El mismo posteo cuenta con una galería de fotos que muestra las aperturas de Pollo Campero en esta ciudad.