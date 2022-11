Consejos parar superar el estigma del despido y reincorporarse al mercado laboral con confianza

Por estrategiaynegocios.net

Ser despedido es un golpe duro para las finanzas personales, pero también puede tener unos efectos emocionales. Además de la seguridad, el trabajo proporciona identidad y autoestima.

Según John Pohl, preparador profesional, hay personas que pueden sentir el despido como un fracaso personal. Asegura que, aunque es habitual experimentar sentimientos de decepción, traición y vergüenza tras la pérdida del empleo, “hay que recordar que el despido es algo que está fuera de su control”.

Expertos dan una serie de consejos sobre cómo recuperar el ánimo después de un despido para volver a entrar en el mercado laboral con confianza.

1. Tomarse un respiro

Tras la pérdida del trabajo, Pohl recomienda tomarse un tiempo de descanso. Se necesita espacio para procesar lo sucedido. Si los ahorros o la indemnización lo permiten, un cambio de aires puede ayudar tanto físicamente como en términos de salud mental.

Es útil hablar y expresarse sobre el despido con amigos, familiares u otros compañeros de la profesión que ayudarán a procesar las emociones.

También es un buen momento para reflexionar lo que se ha conseguido en el último trabajo, con una lista de cada uno de ellos. Esto ayudará a reforzar los detalles del currículum, a estimular las ideas sobre lo que se quiere hacer a continuación y animarse para la búsqueda de empleo

2. Activar la red de contactos

Cada vez son más las personas que recurren a las redes sociales para compartir que han sido despedidas. Según Gillian Williams, socia y cofundadora de Monday Talent, esto tiene dos efectos.

En primer lugar, ayuda a acabar con el estigma de ser despedido, y en segundo lugar, difunde rápidamente la noticia de que está abierto a nuevas oportunidades.

Para Williams es importante evitar hablar mal del antiguo empleador cuando se publique la noticia del despido. Ella sugiere utilizar un tono esperanzador, honesto y describir el tipo de trabajo que ahora se busca para hacer una llamada a la acción.

3. Hacer un plan

A continuación, hay que empezar a acercarse a los responsables de contratación de los trabajos deseados. Pohl aconseja elaborar una lista con unas 10 empresas que interesen. “Quizá le llama la atención su misión o sus productos”, afirma. “Póngalo por escrito y anote cualquier conexión que pueda tener con esas firmas”.

Ir descendiendo por la lista y contactando con todas las personas para solicitarles el puesto vacante es el siguiente paso. Lo bueno de este ejercicio es que lo obliga a profundizar en su red de conexiones profesionales y, al mismo tiempo, le da tareas concretas y fáciles de realizar.

4. Vigilar el nivel de estrés

Incluso en un mercado laboral tan fuerte como el actual, en el que hay mucha competencia, la búsqueda de empleo es una experiencia que provoca ansiedad. Por eso, es importante asegurarse de que, a lo largo de la búsqueda, se descansa, se hace ejercicio y se respira aire fresco.

Ser compasivo con uno mismo es fundamental, asegura Pohl. No dejarse llevar por malos pensamientos o un discurso negativo sobre cosas que no están en el control de uno mismo. Para poner en práctica este ejercicio es bueno hacer este ejercicio: “¿Puedo controlar si el reclutador me devuelve la llamada? No. ¿Puedo controlar que mi solicitud sea impecable? Sí”.

