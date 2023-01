CEO de Uber dice que no planean despidos ‘en este momento’

Por estrategiaynegocios.net

El CEO de Uber Technologies Inc. Dara Khosrowshahi, declaró que la empresa “no tiene previsto ningún despido en este momento”.

En su intervención en un acto paralelo organizado por The Wall Street Journal (WSJ) en el Foro Económico Mundial de Davos, Khosrowshahi señaló que la decisión de la empresa de recortar parte de su plantilla, anunciada en mayo y anticipada en comparación con otras empresas, “cayó un poco como un globo de plomo al comienzo”.

Sus comentarios se produjeron después de que una serie de empresas tecnológicas, entre ellas Microsoft Corporation, Tesla Inc, Amazon.com Inc y Coinbase Global Inc, anunciaran recortes de plantilla en las últimas semanas.