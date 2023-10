CEO de Centroamérica: Invertir en startups para crecer en el futuro

“Con 137 años de haber sido fundada, no podría existir sin valores”, explicó Roberto Lara, CEO de Corporación Castillo . En la misma línea, el CEO de Progreso, José Raúl González, apuntó: “Las utilidades no son el objetivo, sino el resultado”. Recordó cómo en 124 años de historia ha coincido la agenda de los líderes de Progreso con la sostenibilidad. “ Si soy fiel a los valores, estaré cumpliendo mi trabajo ”. La organización nació desde el espíritu emprendedor de Carlos F. Novella en 1899.

Roberto Lara explicó cómo los fundadores a finales de siglo XIX querían tener la última tecnología. “Siempre estar en lo mejor que había. Eso se mantiene y se hace de manera excelente”. Insistió que en el interior de Corporación Castillo Hermanos hay una cultura de disrupción constante que busca soluciones cercanas con el consumidor. “ Lanzamos un fondo de capital de riesgo para fomentar emprendedores en la región... es un compromiso de largo plazo , porque no estamos hablando de 5 o 10 años, sino de 100. Vamos poco a poco. Hay que fracasar para obtener éxito”.

Lara habló con orgullo de cómo las empresas guatemaltecas son pilar de la economía. “A Guatemala le ha ayudado que las grandes empresas no se vendieron. Un ejemplo es Cervecería Centroamericana que ha puesto en su lugar a la competencia extranjera. En Guatemala reinvertimos. Los de afuera vienen y se van”. Para impulsar a los emprendedores, explicó que lanzarán Fundación BI para invertir en emprendedores que son “el futuro del país”.

-Consejos para las generaciones más jóvenes-

“Tengan esperanza y futuro. Tengan hijos, compren casa”, opinó José Raúl González. Señaló que no hay tomar decisiones desde el pánico porque “ahí es donde comenzamos a cometer errores”.

Tona aconsejó: “1) Busquen un mentor que les nutra. 2) Rodearse de alguien que no les cree, no habla, no dice lo mismo que yo. Siempre hay una razón detrás de la oposición. 3) Los equipos son fundamentales para todo lo que hagas en la vida”.