6 maneras de superar límites para cumplir metas

Muchos empresarios no saben cómo identificar sus límites para llegar al siguiente nivel; sin embargo, hay una serie de habilidades que se pueden desarrollar para crecer y lograr alcanzar metas.

Las personas más exitosas han encontrado en estas seis habilidades una estrategia efectiva para superar sus límites y conseguir sus objetivos:

1. Superar la mentalidad limitante

Ser capaz de sobrepasar los límites tiene mucho que ver con la mentalidad que se adopte. Es común evitar esforzarse por cosas que se creen imposibles. Cuando se piensa que no se puede lograr algo se limita la capacidad de esforzarte al máximo. Es esa mentalidad limitante la que lo podría estar frenando.

En muchos casos, las creencias limitantes son pensamientos impuestos en su cabeza por la gente que te rodea. Es común que los empresarios se desanimen al recibir comentarios negativos de aquellos que no entienden su visión.

Para superar las creencias y pensamientos limitantes, pregúntese ¿por qué esto no es posible? O ¿quién dijo que no podía lograrlo? Si no encuentra una razón legítima que lo impida alcanzar su objetivo, es muy probable que deba cambiar su mentalidad.

2. Establecer metas ambiciosas

La mayoría de los expertos en establecimiento de objetivos recomiendan utilizar metodologías como el método SMART. Estos enfoques son excelentes para establecer objetivos comunes, pero si busca superar sus límites, necesita pensar fuera de la caja. Establecer metas agresivas puede impactar en sus acciones.

El objetivo no es plantearse metas inalcanzables, sino que ayudarte a identificar si las metas más pequeñas limitan tu progreso.

3. Descubrir qué lo motiva

La motivación juega un papel muy importante en la capacidad que tenemos para superar límites. Los profesionistas altamente motivados tienen mayores niveles de satisfacción, mejor rendimiento y más probabilidades de tener éxito. Visualizar cómo se ve y cómo se siente el éxito lo ayudará a encontrar la motivación para seguir esforzándose.

Los recordatorios visuales como fotos o imágenes que lo ayuden a recordar sus motivaciones pueden ser muy útiles. Los mantras que repite a diario también pueden ser una excelente manera de mantenerse motivado.

4. Sentirse cómodo con estar incómodo

Identificar sus límites es la clave para saber cuáles puede superar. Jugar al límite le producirá un sentimiento de incomodidad y eso está bien. Si no sale de su zona de confort, nunca crecerá.

Desafíese a usted mismo a hacer cosas nuevas, aunque le resulten incómodas. Con el tiempo, comenzará a sentirse a gusto con sus nuevos límites. Repetir este proceso una y otra vez lo ayudará a seguir creciendo. Recuerde que todo experto alguna una vez fue un principiante.

5. Aceptar el fracaso

Al llegar al límite de sus habilidades y experiencia, se ve obligado a enfrentar el fracaso, la forma en la que le hace frente incide en su capacidad para seguir creciendo. Fallar le da la oportunidad de aprender lecciones valiosas que puede capitalizar. El fracaso es una parte natural del crecimiento, así es que úselo a su favor.

6. Rendir cuentas

Algunas personas tienen el hábito de esforzarse para llegar más alto, otros necesitan ayuda de quienes los rodean. Si necesita apoyo, busque a alguien que pueda impulsarlo, retarlo a hacer más o atreverse a tomar riesgos. Un buen aliado puede ser un mentor, un coach u otra persona que pueda hacerle comentarios sinceros y guiarlo.