50 líderes de Centroamérica y el Caribe son reconocidos con el ‘Award of Happiness’

Por María José Núñez Chacón - estrategiaynegocios.net

El liderazgo asertivo en las empresas, la inspiración de los equipos de trabajo para llevar a otros niveles de producción y bienestar a sus colaboradores y la búsqueda de la excelencia centrada en la felicidad de las personas, son parte de las razones por las que se otorgó a 50 líderes de Centroamérica y el Caribe el galardón ‘Awards of Happiness’.

En su primera entrega, el pasado 26 de enero, el RRHH Digital -medio internacional especializado en Recursos Humanos- y el Awards of Happiness en alianza con el INCAE Business School hicieron un homenaje a esos hombres y mujeres que han sabido hacer la diferencia, liderando equipos hacia el éxito con alto impacto social.

Fue un reconocimiento a su trayectoria profesional y a la influencia que tienen al encabezar compañías y organizaciones que genuinamente se interesan por el bienestar de su talento humano.

“La pandemia aceleró un concepto de la actualidad, y es que la gente cuando se levanta por la mañana y se acuesta por la noche quiere ser feliz, lo cual no es sinónimo de no hacer nada, sino de trabajar en bienestar. Y esta premiación nace desde la convicción de que queremos dejar al mundo mejor, creemos en el capitalismo consciente y en que el talento humano es el que domina la conversación cada vez más”, detalló Pedro Galván, CEO de Awards of Happiness.

Las instalaciones del campus Walter Kissling de INCAE -ubicado en Costa Rica- se convirtieron en el espacio idóneo para reunir a una gran representación de estos líderes que han entendido la dinámica en la que deben sumergirse las organizaciones.

En una gala llena de aplausos, de mensajes esperanzadores, pero también realistas sobre los enormes desafíos de liderar equipos desde una visión humanista, los galardonados tuvieron espacio para contar cuáles son las claves del éxito de sus compañías, sobre las iniciativas de responsabilidad social que han impulsado y lo que hubieran deseado conocer cuando iniciaron su recorrido profesional.

“Nos sentimos muy orgullosos de realizar este reconocimiento, con el cual pretendemos destacar a aquellas personas que, desde su posición de liderazgo en sus empresas, promueven estrategias en favor de sus colaboradores, comunidad y el planeta, generando impactos positivos en aquellos lugares donde tienen operaciones”, indicó Lesslie de Davidovich, COO de Awards of Happiness y RRHH Digital.