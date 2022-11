5 maneras en que los líderes pueden sabotear su propio éxito y cómo evitarlo

Por estrategiaynegocios.net

Aunque los líderes deben sentirse orgullosos de hacer el trabajo necesario para llegar a la cima, es importante que también presten atención a la manera en que su comportamiento y mentalidad pueden estar frenándolos.

Puede leer: 6 competencias de un líder mentor y cómo convertirte en uno

Los líderes que en general son naturalmente inteligentes, también se equivocan al tomar decisiones igual que todos los demás. A continuación, cinco formas en que los líderes sabotean su éxito de manera inconsciente:

1. Son perfeccionistas y piensan en exceso

Los líderes sabotean su éxito esforzándose por alcanzar la perfección y pensando demasiado. Además, desde un principio muchos líderes tienen la idea de que para alcanzar el éxito o mantenerse en la cima, ellos tienen que ser perfectos.

Aunque es cierto que tienes que ser mejor que el promedio para mantenerte en la cima, a veces los líderes quieren abarcar demasiado y terminan por sabotear su éxito.

También pueden sentir presión por tener que (casi) hacer milagros para mantener su negocio andando. Esta auto expectativa puede generar tensión con los demás debido a su actitud “superior”. A veces no sintonizan con las señales verbales y no verbales que otros les mandan para indicar que no se sienten respetados.

2. Creen que lo saben todo

Una de las peores cosas que una persona puede creer es que lo sabe todo. Esta es una de las razones importantes que explican por qué muchos líderes fracasan al desarrollar esta mentalidad de que tienen todas las respuestas y no pueden ser corregidos.

Cuando una persona comienza a pensar de esta manera, deja de aprender y de desarrollar nuevas habilidades que le ayudarían en el futuro y le permitirían evolucionar para convertirse en una persona todavía mejor.

Por otro lado, cuando los líderes piensan que lo saben todo, pueden dejar de trabajar en sí mismos y volverse perezosos. Los líderes que no logran desarrollar aún más sus habilidades eventualmente se quedarán atrás de otros que inicialmente tenían menos talento, pero pasaron más tiempo desarrollándose.

3. Dejan de correr riesgos

Cuando los líderes llegan a cierto punto en su vida, muchos de ellos dejan de correr riesgos. Al sentir que lo que siempre han hecho está funcionando bien, creen que no hay necesidad de cambiar las cosas.

Esto hace que permanezcan atrapados en el mismo punto y que no crezcan. Seguido escuchamos que un mayor riesgo significa una mayor recompensa; los líderes deben recordarlo si quieren ver el éxito a largo plazo.

4. No involucran a los empleados en la toma de decisiones

Uno de los mayores defectos observados en los líderes es no confiar en sus empleados y no involucrarlos en su proceso de toma de decisiones. Este exceso de confianza puede ser un revés para ellos mismos y su empresa.

Puede leer: ¿Cuáles son las 15 profesiones digitales más buscadas?

5. Se sienten con derecho

Aquellos que piensan que merecen privilegios o un tratamiento especial a menudo cuentan con una ventaja significativa, ya sea inteligencia, riqueza o nivel social. Las personas con derecho tienden a sentarse y esperar a que el éxito llegue a ellos en lugar de ponerse a trabajar duro para alcanzarlo. Creen que son líderes debido a esa ventaja y que no necesitan esforzarse mucho para alcanzar el éxito y terminan por sabotearlo.

Con información de Entrepreneur