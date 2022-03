7 Consejos para lidiar con clientes difíciles

Por estrategiaynegocios.net



Los clientes satisfechos y leales se convierten en defensores de la empresa al promocionar la marca con otras personas, por ello, saber cómo atenderlos es fundamental. Aunque no existe una fórmula mágica para hacerlo, se pueden seguir diferentes consejos para brindar un servicio de calidad y lograr que la relación con el cliente sea óptima.



La tecnología es una gran herramienta. Gracias a la atención vía WhatsApp, por ejemplo, la empresa puede atender a sus clientes con mayor velocidad y calidad, al emplear estrategias de customer experience. También se pueden crear chatbots e integrar canales de comunicación para un servicio al cliente personalizado. De esa manera, los clientes podrán aclarar sus dudas, resolver problemas y comprar en cualquier momento, estableció el Blog de Zenvia.



Por otro lado, es importante entender la necesidad del consumidor para intentar solucionarla. No hay que presionarlo para que realice una compra precipitada sin antes escuchar y entender lo que realmente necesita. Haciendo esto se generará una relación de confianza que ayudará a la fidelización de clientes.

Un consejo interesante para trabajar en la relación con el cliente es conocer bien al público, al identificar el perfil de la audiencia y los medios de comunicación en los que suele estar presente. De esa forma se puede actuar en todos esos canales y fortalecer la relación.



La cultura de la empresa debe estar orientada al cliente y debe situarlo en el medio de todas las acciones. Por lo tanto, tendrás empleados empáticos, que sabrán cómo mantener una buena comunicación con el cliente y ayudarlo a superar sus necesidades.



Es valioso buscar siempre retroalimentación de los clientes, prestando atención a lo que les gusta y a lo que creen que podría mejorar en el servicio. A partir de todo lo que digan, se pueden detectar tendencias para saber hacia dónde y cómo enfocar el servicio que se les ofrece, añadió el Blog EBA Insurances.



Dar a los clientes un poco más de lo que esperan obtener también genera un sentimiento positivo. No se trata de cosas materiales, sino de un servicio mucho más eficiente y más personalizado.



No hay que dejar de tomar en cuenta que el tiempo de los clientes es muy valioso. Si se programa una reunión con un cliente es fundamental ser puntual para resolver dudas y brindarle toda la atención.



Hay que tener presente que ningún servicio es perfecto, por ello es importante estar dispuesto a atender de manera amable y efectiva cada una de las inconformidades y quejas que presenten los clientes. Tendrá mayor peso la calidad de la atención y resolución y no tanto los inconvenientes, que pasarán a segundo plano.

¿Qué sucede cuando hay clientes difíciles?

El Blog de HubSpot publicó que con frecuencia, un cliente difícil o enojado no está molesto contigo, sino que sus emociones se deben a situaciones externas y estímulos psicológicos. Por eso, debes poner en práctica todas tus habilidades de comunicación, comprender la situación e implementar estos 7 consejos:



1. Poner en práctica la escucha activa. Haciendo esto podrás comprender realmente lo que está diciendo el cliente para interpretar el mensaje. Así podrás demostrarle que verdaderamente entiendes sus pensamientos y sentimientos.



​​2. Aplica la heurística de la afectividad. Esta consiste en un atajo mental que permite tomar decisiones eficaces rápidamente con base en cómo te sientes acerca de la persona, el lugar o la situación que estás evaluando.



3. Piensa con mente de principiante. También conocida como la mente zen, consiste en abordar cada situación como un principiante. Adoptar esta estrategia de pensamiento evita que juzgues anticipadamente a un cliente o su situación.



4. Deshazte del miedo. Cuando tenemos miedo, queremos controlarlo todo. Sentimos preocupación cuando debemos decirle a un cliente difícil algo que sabemos que no le gustará, pero no tienes que intentar solucionar de inmediato el problema.



5. Analiza el problema. El proceso de disección consiste en abordar un problema grande y fragmentarlo en secciones pequeñas y manejables. Estas son más fáciles de dominar y nos predisponen para comenzar a trabajar en el inconveniente en cuestión.



6. Recuerda que enfadarse es algo natural. La teoría de recalibración del enojo indica que esta emoción es una parte esencial de los seres humanos. Cuando te enfrentas a un cliente enojado, comprende que tan solo se siente subestimado y está intentando controlar la situación.



7. Mantén la calma y sigue adelante. La manera en que reaccionas ante la presión determina la relación futura con el cliente. Tratar a otra persona con indiferencia o no ser respetuoso puede ser extremadamente negativo para ti y tu empresa.