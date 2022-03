Amazon anuncia plan de compra de acciones de hasta US$10.000 millones

Por Bloomberg

Amazon.com Inc. planea dividir sus acciones por primera vez en más de dos décadas, en una medida que significaría el fin de los precios de las acciones de cuatro dígitos para las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos.

El gigante del comercio electrónico planea aumentar sus acciones en circulación en una proporción de 20 a 1, según un plan divulgado el miércoles por la noche, uniéndose a otros gigantes tecnológicos como Alphabet Inc. y Apple Inc. que recurrieron a las divisiones para reducir los precios de sus acciones. Esa noticia, combinada con una autorización de recompra de acciones de US$10.000 millones, hizo que las acciones de Amazon subieran más del 6% a US$2.965 en el comercio posterior a la comercialización.

Una división de Amazon ha sido durante mucho tiempo objeto de especulación por parte de los inversores. La compañía realizó tres escisiones en los dos años y medio posteriores a su oferta pública inicial de 1997 y luego detuvo la práctica. El tema surgió ocasionalmente en las reuniones de accionistas de Amazon, pero la empresa no había tomado medidas hasta ahora.



Las divisiones de acciones casi habían desaparecido de los mercados bursátiles de EE. UU. recientemente, con solo dos en 2019 en comparación con 47 divisiones en el S&P 500 en 2006 y 2007. Pero Apple y Tesla Inc. recuperaron la práctica después de dividir sus acciones en 2020.



Un precio de las acciones más bajo hace que sea más fácil para los comerciantes familiares comprar acciones en lugar de comprar acciones fraccionarias a través de sus firmas de corretaje.



La división de acciones significa poco para los inversionistas y probablemente sea parte de los cambios de compensación más amplios que se están realizando en Amazon, ya que los trabajadores se sienten menos menospreciados si reciben una acción completa en lugar de una fracción de acción, dijo Michael Pachter, analista de Wedbush Securities Inc. .



“Las acciones que cotizan a US$100 o menos tienen una base más grande de inversores minoristas, pero no creo que sea por eso que Amazon está haciendo esto”, dijo Pachter. “No significa absolutamente nada excepto que el abuelo puede comprarle al pequeño Johnny una acción de Amazon”.