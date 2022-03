Foro E&N #8DeMarzo: El liderazgo femenino puede hacer la diferencia en el mundo

https://www.youtube.com/watch?v=RAIAYCuMnBc

Por estrategiaynegocios.net



Revista Estrategia & Negocios reafirma su compromiso con la mujer. En el marco del Día Internacional de la Mujer hablamos con dos emprendedoras sociales que creen en el talento de la mujer centroamericana y las exhortan a la autonomía económica.



Lula Mena y María Pacheco, desde sus negocios, brindan oportunidades para el empoderamiento de la mujer, pero también impactan a las comunidades y están desarrollando oportunidades escolares a hijos de las mujeres que se suman a sus causas para que vean las oportunidades de desarrollo que pueden impulsar desde sus sociedades.



"Una casa" ese es el sueño que más tienen las mujeres de zonas vulnerables en nuestros países, aseguran. Y este lo logran por las oportunidades que les llevan ambas emprendedores sociales.



"Cuando no exista Lula Mena, ni Wakami, las mujeres de estos puntos impactados seguirán diciendo 'sí se puede' y veremos un cambio de generación", reflexionó Lula Mena.



Ambas Mujeres Desafiantes indican que hicieron todo lo posible por no dejar solas a las mujeres que son parte de sus negocios en tiempos adversos por la pandemia por COVID-19. Las dos indicaron que hicieron acciones extraordinarias para estos tiempos difíciles.

Un mensaje para las centroamericanas

"Un barco donde solo un lado (los hombres) tienen el control y reman es un barco que dará vuelta en círculos... Pero, si ambos aportan, los sueños de la casa y de las sociedades son posibles", reflexiona María Pacheco.



"Todas somos líderes, desde tu casa, el emprendimiento, empresa, pero en algún momento te toca liderar. Debemos entender que nuestro liderazgo es diferente, es bello, que involucra sentimientos, sí, y esto lo hace lindo y cambia al mundo. Nosotros debemos romper el pensamiento de ser un líder masculino y ser un liderazgo femenino", expresó Lula Mena.

Mensajes claves de nuestas invitadas

Lula Mena



-"Esta época nos enseñó a que la comunicación es primordial y reafirmó que como empresarios debemos escuchar a nuestros colaboradores, porque son personas las que están dentro de nuestra empresa, no solo un puesto de trabajo".



-Los tiempos eran extraordinarios y nos impulsó a ser acciones extraordinarias. Así que creamos la Fundación Lula Mena y llevamos ayuda. "Mi modelo es llevar empleo, no asistencialista, pero en estos tiempos era necesario no dejarlas solas"



-"Todas las mujeres que están trabajando con nosotras tienen casas propias y esto no pasaba antes... Asimismo, estamos evitando la migración. Porque los jóvenes ven que si pueden cambiar su calidad de vida"





María Pacheco



-"Como empresaria surgió el agradecimiento. Nosotros estabamos ampliando en 2019 y luego llegó la pandemia y me motivaron a ir con las personas que nos habían prestado y con nuestros inversionistas y ellos agradecidos por la transparencia"



-La obligación de la masacarilla cambió el negocio. Wakami, pensando primero en la protección de las artesanas, ofreció masacarillas de tela. "Esto fue porque eran muy caras y pensé, ¿Cómo harán las artesanas para cuidarse? y ahí empezó la idea esta de coser mascarillas".



-"Nosotros no empoderamos a nadie. Genereamos oportunidades para que las mujeres sean exitosas y ellas solas vean de qué son capaces".