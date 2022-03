Netflix paraliza todas sus producciones en Rusia

Por Europa Press



Según The Hollywood Reporter, Netflix tenía cuatro proyectos en desarrollo en Rusia: Anna K, una versión contemporánea de Anna Karenina que iba a ser la primera serie original rusa de Netflix; Zato, un drama policíaco; Nothing Special, un drama sobre un joven actor que trabaja en una organización benéfica para personas con discapacidad; y una cuarta ficción sin título.



Los rodajes de Anna K y Nothing Special terminaron en diciembre de 2021, mientras que el proyecto sin título está cerca de finalizar su grabación, tal como reveló una fuente cercana a Netflix. Se calcula que el servicio de streaming tiene menos de un millón de suscriptores en Rusia, pero la empresa estaba tratando de ampliar su presencia en el país haciendo contenido original e intentado imitar el éxito de producciones extranjeras como El juego del calamar y Lupin.



Netflix anunció recientemente que no tenía previsto cumplir la nueva ley audiovisual rusa, que obliga a los servicios de streaming con más de 100.000 usuarios a emitir 20 canales de televisión rusos que incluyen propaganda. "Dada la situación actual, no tenemos planes de agregar estos canales a nuestro servicio", confirmó un representante de la compañía.



Otras empresas que se han sumado al bloqueo contra Rusia son Universal, Paramount, Sony, Warner Bros. y Disney, que han cancelado sus estrenos en los cines del país. De esta manera, películas como The Batman, Morbius, Belfast o Jurassic World Dominion no se verán por el momento en Rusia.