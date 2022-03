Metaverso: El Barça quiere crear su propia criptomoneda y lanzar NFT

Por Europa Press



"Estamos desarrollando nuestro 'metaverso' y hemos rechazado estar asociados a una empresa de criptomoneda. Queremos crear nuestra propia criptomoneda, y entendemos que tenemos que hacerlo por nosotros mismos, hay talento suficiente para ello. Con el 'blockchain' aparecen grandes oportunidades y vías de negocio", explicó Laporta.

Para el presidente blaugrana, los NFT --objetos, obras de arte, imágenes, entre otros, con un identificador digital único-- o la criptomoneda forman parte del futuro más inmediato, si no del presente, del club.

"Hay un nuevo mundo de negocios, y para competir en él tenemos que desarrollar un gran departamento de tecnología e investigación, colaborar con empresas 'start-up', universidades, centros de desarrollo, todo relacionado con el mundo de la innovación. Los jugadores saben que estamos en ello, que somos un club moderno que usa las redes sociales, en los contratos hay cláusulas para controlar este nuevo mundo de los NFT's, el metaverso... Ya estamos en ello", apuntó.

En este sentido, aseguró que pronto presentarán su primer NFT para "ayudar a las finanzas" del club. "Es algo que podremos compartir con nuestros fans en el mundo, que son 300 millones. Y el 'Big Data' es muy importante, entre otras cosas, para dar mejores productos a nuestros seguidores. Estamos trabajando con nuevos patrocinadores, y el NFT será algo tecnológico porque es el nuevo mundo. Podría anunciar algo más pero debo ser prudente porque estamos bajo confidencialidad", apuntó, sin hablar del acuerdo roto hace unos meses para lanzar esas NFT con una empresa israelí.

Por otro lado, dentro de esta charla sobre el Barça del futuro, comentó que el dinero es necesario para tener a los mejores jugadores, pero que "no es lo más importante". "Lo más importante es tener el mejor grupo en el campo y en las oficinas. La atmósfera que creamos en el club hace estar cómodos a los jugadores. Primero, son seres humanos y esta es una carta que también debemos jugar", apeló.

"Las estrellas cuestan dinero, pero para el Barça y para mí no es lo más importante. Es una manera de reconocer el talento y su profesionalidad, el tener un buen contrato. Pero las estrellas no piensan solo en el dinero, también piensan en otras cosas. Y la ciudad de Barcelona ayuda, también nuestra historia, los jugadores que hemos tenido... Los jugadores suelen hablar bien de nuestro club. Somos un club que atrae a las estrellas y esos jugadores de talento", defendió.

Eso sí, aprovechó para atacar a los clubes-Estado como el PSG o el Manchester City, aunque sin dar nombres. "Somos capaces de obtener recursos igual que nuestros competidores. El problema es cuando las normas no son las mismas para todos. Si hay clubes-Estado con diferentes normas, es difícil competir contra ellos. Es por eso que algunos clubes estamos luchando contra esto, unas decisiones que no son justas", argumentó.

"No podemos competir así contra clubes-estado, pero a nivel de historia y éxito somos mejores. Europa debe estar alerta, no se puede continuar así", defendió, sin citarla, la creación de la fallida Superliga. "Tenemos que defender Europa, hacer que el fútbol sea sostenible. Y el problema es ese, no el encontrar más recursos. Porque somos talentosos, imaginativos, como para atrapar las oportunidades que el deporte y la tecnología nos da", aportó.

Y, preguntado por cómo atraería a un jugador al FC Barcelona, fue claro. "El equipo es el mejor activo que tenemos. Es mucho más importante el grupo que sus individuos. Si tienes éxito a nivel colectivo, los títulos llegan. Pero hablando de jugadores, queremos un jugador joven con talento, que sea buena persona. Es muy importante el factor humano. Un jugador que llega al fútbol profesional tiene talento, y la diferencia es el factor humano. Y luego se mira el incluir su talento dentro del equipo de fútbol", explicó Laporta.