Royal Caribbean regresará a Panamá y Colombia en 2023

Por Periódico VIAJE



Royal Caribbean iniciará itinerarios desde Panamá y Colombia en 2023, atendiendo a los viajeros que deseen un crucero sin visa estadounidense.

Será con tres nuevos itinerarios que la naviera regresará a Latinoamérica después de nueve años de ausencia. Rhapsody of the seas será el crucero que navegue por la región a partir de diciembre de 2023. En el primero de los tres itinerarios en el que los viajeros no requerirán visa de Estados Unidos se visitarán tres ciudades en siete noches.

La temporada completa estará dividida en dos fases; una primera que será ida y vuelta desde el puerto de Colón, Panamá, con salidas desde Cartagena, Colombia, visitando las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

La segunda fase comenzará en febrero de 2024, con un itinerario entre Colón y el nuevo puerto base en Fuerte Amador, en Ciudad de Panamá, que navegarán a través del reconocido Canal de Panamá en ocho salidas, y harán escala en Cartagena, Colombia; Puntarenas, Costa Rica, y el nuevo puerto para la compañía de Quepos, también en Costa Rica. El Rhapsody tiene capacidad para dos mil 416 huéspedes, forma parte de la Clase Vision de Royal Caribbean.

Tiene instalaciones de los barcos de mayor calado, como el Viking Crown Lounge (exclusivo de la línea), Casino Royale y Vitality Spa & Fitness Center, entre otras. En el crucero se combinará la cocina tradicional de Latinoamérica con la internacional.

“Estamos convencidos que Latinoamérica cuenta con una diversidad de puertos para crear las mejores experiencias. Para abordar el Rhapsody of the Seas en Latinoamérica no se necesitará visa estadounidense, en los itinerarios de Colombia se incluirá el Canal de Panamá”, dijo Sean Treacy, SVP, Internacional de Royal Caribbean International.