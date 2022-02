FIFA y UEFA suspenden a clubes y selecciones rusas de competencias internacionales

Por El Financiero (México)



La UEFA y la FIFA dieron a conocer por medio de un comunicado oficial en conjunto que todos los equipos de Rusia serán suspendidos, debido a la invasión que en estos momentos su gobierno hizo en contra de Ucrania.

Por medio de un boletín dieron a conocer que cada uno de los clubes como de la propia selección rusa no podrán competir hasta nuevo aviso o, seguramente, hasta que su mandatario Vladimir Putin cambie de planes y deje de alarmar las calles ucranianas.

“Estas decisiones fueron adoptadas hoy por el Bureau del Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, respectivamente, los máximos órganos de decisión de ambas instituciones sobre asuntos tan urgentes”, se lee en el comunicado.

Una de las preguntas que más llegan a pasar por nuestra cabeza es sobre qué pasará entonces con la Selección de Rusia, si en estos momentos se encuentra en disputa por un boleto al certamen mundialista.

La decisión tomada por los organismon puede llegar a perjudicar al combinado ruso, pues en caso de que la situación no termine lo antes posible, su estancia en Qatar 2022 peligra, por lo que ya no se tomarán en cuenta de cara a la Copa del Mundo y deberán existir modificaciones.

Previo a que la FIFA y la UEFA dieran a conocer tan drástica noticia, algunas Selecciones de futbol se pronunciaron en contra de disputar un partido ante Rusia, esto en apoyo a Ucrania. Polonia y República Checa fueron las primeras en declarse a no jugar frente a los rusos.

Las determinaciones que varias organizaciones deportivas están tomando en contra del deporte, no sólo perjudican al ruso sino en general, debido a que también boxeadores, pilotos, atletas, basquetbolistas, de más, se les cierran las puertas en sus respectivas disciplinas y merman las competencias.

