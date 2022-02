Elon Musk y su hermano serán investigados por tráfico de información privilegiada

Por Infobae



La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU abrió una investigación para determinar si las recientes ventas de acciones del director ejecutivo de Tesla, Elon Musk , y su hermano, Kimbal Musk, violaron las reglas de uso de información privilegiada.



La investigación de la SEC, reportada por primera vez por el Wall Street Journal el jueves, fue provocada en parte por los propios tweets del CEO de Tesla.



Se centra en un incidente del año pasado cuando Kimbal, que forma parte de la junta directiva de Tesla, vendió US$108 millones en acciones del fabricante de automóviles eléctricos. El intercambio tuvo lugar justo un día antes de que Musk encuestara a los usuarios de Twitter preguntándoles si debería deshacerse del 10% de su participación en Tesla, lo que provocó la caída de las acciones.



La SEC emitió una citación a Tesla 10 días después, el 16 de noviembre, en busca de información financiera adicional.



Las leyes de tráfico de información privilegiada prohíben que los empleados y los miembros de la junta realicen transacciones basadas en información no pública sobre una empresa. Es probable que la investigación se centre en si Kimbal vendió sus acciones porque Elon le informó sobre la encuesta con anticipación.



La investigación intensifica la batalla de Musk con los reguladores mientras examinan sus publicaciones en las redes sociales y el trato de Tesla a los trabajadores, incluidas las acusaciones de discriminación.



La semana pasada, Tesla y Musk acusaron a la SEC de acosarlos con una investigación “interminable” e “implacable” para castigar a Musk por criticar abiertamente al gobierno.



No es la primera vez que los tuits de Musk lo meten en problemas con los reguladores. Musk primero experimentó represalias de la SEC por su actividad en línea cuando en 2018 tuiteó que tenía la intención de privatizar Tesla y tenía “financiamiento asegurado”. La SEC dictaminó que los tuits de Musk eran engañosos y ordenó que su actividad en las redes sociales estuviera sujeta a una mayor supervisión.



En 2019, la SEC pidió a un juez federal que declarara a Musk en desacato de ese acuerdo por enviar un tuit inexacto. Musk prometió el jueves, en respuesta a la última investigación, que estaba “construyendo un caso”.



“Yo no comencé la pelea, pero la terminaré”, dijo en Twitter.



Las acciones de Tesla subieron alrededor de un 1% en las operaciones de la tarde, reduciendo las pérdidas en medio de una caída más amplia del mercado de valores.



Las acciones han caído alrededor de un 33% desde que Musk comenzó a vender miles de millones de dólares en acciones el 8 de noviembre, pocos días después de la encuesta en la que el 58% de los votantes le pidieron que vendiera.