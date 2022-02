Las grandes empresas de tecnología ante el dilema de elegir un bando en la crisis de Ucrania

Por AFP

Plataformas como Facebook, Twitter y YouTube tienen un poder único por su alcance global y omnipresencia, pero son a fin de cuentas empresas cuyos negocios pueden verse afectados por una posición demasiado firme.



Desde que Moscú atacó a su vecina Ucrania el fin de semana, la nación asediada ha pedido a compañías como Apple, Google o Netflix vetar a Rusia, mientras que Facebook dijo que sus servicios fueron restringidos por rechazar doblegarse ante los pedidos del Kremlin.



Twitter, que el año pasado enfrentó multas y una ralentización de sus servicios por órdenes de gobiernos que le exigían remover contenidos de la plataforma, reportó el sábado que su red estaba "restringida para algunas personas en Rusia".



"Las compañías occidentales han proveído un espacio en línea para que los rusos puedan informarse sobre las atrocidades que su gobierno comete en Ucrania", expresó en Twitter la presidenta y directora general del Centro de Análisis de Políticas Europeas, Alina Polyakova.



"El Kremlin se mueve agresivamente para esconder la verdad", agregó.



De momento, algunas compañías han tomado medidas prudentes. Por ejemplo, la casa matriz de Facebook, Meta, y YouTube anunciaron restricciones para que los medios estatales rusos puedan monetizar su contenido en ambas plataformas.



"Estamos pausando la habilidad de un cierto número de canales para monetizar en YouTube, incluyendo varios canales afiliados con sanciones recientes", indicó la empresa en un comunicado.



"En respuesta a un pedido el gobierno, restringimos el acceso a RT y a un cierto número de otros canales en Ucrania", agregó en referencia al canal de televisión estatal ruso.

'Difundiendo desinformación'

El gobierno ucraniano, que exhorta a su población a enfrentar a las fuerzas rusas, pidió ayuda en todas partes, incluyendo al director general de Apple, Tim Cook.



"Le pido (...) dejar de ofrecer los servicios y productos de Apple a la Federación Rusa", ¡así como "bloquear el acceso al Apple Store!", escribió el ministro digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, en una carta publicada el viernes.



Un día antes, Cook tuiteó que estaba "profundamente preocupado por la situación en Ucrania" y que la empresa apoyaría los esfuerzos humanitarios locales.



Las grandes compañías de tecnología han tenido dificultades para lidiar con gobiernos autoritarios, incluyendo el de Rusia, en donde Google y Apple aceptaron el año paso eliminar una aplicación de la oposición por orden de las autoridades, lo que generó una ola de indignación.

Y a medida que escala la crisis en Ucrania, estas grandes firmas han sido acusadas de no hacer todo lo que pueden para reprimir la desinformación que se propaga sobre la invasión.



"Tus plataformas siguen siendo vectores clave para actores malévolos, incluyendo, notablemente, los afiliados al gobierno ruso, que no solo promueven la desinformación, sino que se benefician de ella", escribió el senador estadounidense Mark Warner a Sundar Pichai, director general de la casa matriz de Google, Alphabet, el viernes.



Warner, quien también envío cartas a Meta, Reddit, Telegram, TikTok y Twitter, acusó a YouTube de seguir "monetizando el contenido de prominentes influenciadores (...) públicamente relacionados con campañas de influencia rusa".



Las empresas tecnológicas se han presentado durante mucho como defensoras de la libertad de expresión y los valores democráticos, pero han sido criticadas por cosechar miles de millones de dólares de ingresos publicitarios en plataformas que pueden tener impactos dañinos para los usuarios.



La invasión de Ucrania llega en un momento en que las plataformas dominantes en redes sociales, como Facebook, han sufrido pérdidas históricas ante preocupaciones por diferentes factores como una ralentización del crecimiento y presión sobre su negocio publicitario.

Pero los expertos las instan a adoptar posiciones firmes, especialmente en casos tan graves como el de Ucrania.



"Es apropiado que empresas estadounidenses elijan un bando en conflictos geopolíticos, y debería ser una decisión sencilla", dijo el viernes Alex Stamos, exjefe de seguridad de Facebook, también en su cuenta de Twitter.



Otro exempleado de la firma, Brian Fishman, escribió en la red social: "No dejen que lo peor de la humanidad use sus herramientas".