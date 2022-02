El Salvador: Regularán servicio de transporte por plataformas tecnológicas

Por El Mundo (El Salvador)



La Comisión de Obras Públicas y Transporte de la Asamblea Legislativa anunció ayer que incorporarán regulaciones para los conductores de servicios de transporte de pasajeros por medio de plataformas tecnológicas. El estudio de la incorporación de este tipo de conductores en la ley que regulará el transporte se realizará en conjunto con los diputados de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

La reforma, según los diputados, buscaría dar seguridad jurídica a las personas que trabajan con esta modalidad que actualmente no tienen permisos como operadores así como regular los tributos.

“Tenemos el conocimiento que son Uber e In Driver, entre otras, y es que como Comisión hemos hecho un estudio técnico en donde vamos a dar el estudio necesario y sobre todo trabajar el marco legal para dar el permiso pertinente y la modalidad de cómo estas plataformas puedan incorporarse para que puedan dar el servicio a la población”, dijo Salvador Chacón, diputado de Nuevas Ideas, quien preside la Comisión.

La Comisión aprobó el dictamen favorable de la “Ley especial para prestación de servicios de transporte público, privado y selectivo de pasajeros en sus diferentes modalidades” el 13 de diciembre de 2021 pero no trasladó dicho dictamen al pleno para su aprobación.

La propuesta del diputado Chacón fue respaldada por el resto de diputados oficialistas en la Comisión. Propusieron invitar a los conductores que trabajan por medio de estas plataformas.

“Ahora que se va a tener la oportunidad de discutir este tema tan importante y, ahora sí, formar una propuesta más integral, abarcando a todos los sectores y no dejándolos abandonados, también hacerle una invitación a ellos para que se puedan sumar de una forma positiva”, dijo Juan Carlos Flores, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana). Esta modalidad de transporte opera en el país desde hace algunos años, “pero al margen de la ley. Y todo lo que opera al margen de la ley o fuera de a ley es perjudicial para el Estado”, dijo Saúl Mancía, de Nuevas Ideas. Mancía indicó que no se logra controlar los ingresos de impuestos si no tienen un marco jurídico. “Cuando lo legalicemos, muchas personas van a poder invertir en este tipo de servicios”, agregó.

La diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Marleni Funes, afirmó que en el rubro hay asociaciones de personas que trabajan con su transporte privado como la Asociación Salvadoreña de Drivers Ejecutivos.

Trabajo conjunto

A la Comisión de Obras Públicas asistió el diputado Edgardo Mulato, presidente de la Comisión de Trabajo, quien aseguró que articularán el trabajo. “Sí creo que es un tema importante porque, lo he dicho en la Comisión, estamos iniciando la construcción de un nuevo Código (de Trabajo)”, dijo Mulato.

Chacón dijo que trabajarían tres ejes: marco legal y permisos; seguridad para usuarios y conductores; y los derechos laborales para los conductores.

Regulación de servicios de transporte de pasajeros

1.- Transporte selectivo: Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial reconoce a los taxis.

2.- Cumplir con requisitos: Los taxis prestan el servicio, previa autorización del Viceministerio de Transporte.

3.- Nueva ley especial: El 13 de diciembre de 2021 se emitió un dictamen favorable a la ley para transporte.

4.- Hicieron modificaciones: El 2 de febrero de 2022 se aprobaron modificaciones a la nueva ley sin leerlas.