21 consejos para administrar mejor el dinero y alcanzar seguridad financiera

Por Laurence J. Kotlikoff para Make It



Algunos métodos cambiarán con el tiempo a medida que se reformen los impuestos y se incorporen nuevos y mejores productos financieros. Sin embargo, tener principios rectores a la mano puede ayudar a administrar el dinero y lograr seguridad financiera. Aquí hay 21 consejos para lograrlo:



1. No pida prestado para la universidad. Es demasiado arriesgado y caro. Puede obtener una buena educación sin hipotecar su futuro y potencialmente arruinar sus planes de carrera. Simplemente implica buscar becas y postularse a instituciones menos costosas.



2. Si sus padres están pidiendo prestado para su matrícula, discuta quién pagará. Considere si están arruinando su herencia o sacrificando su bienestar al “ayudarlo” a asistir a una universidad que no puede pagar.



3. Esfuércese por ser dueño de su casa, no alquilarla. E intente comprarla en efectivo. Este es particularmente el caso si tiene ingresos moderados a altos. Tener más de su dinero empacado en su hogar es una forma de protegerlo de los impuestos federales y estatales sobre la renta de activos.



4. Las hipotecas son perdedores fiscales y financieros. Intente pagarlas lo antes posible.



5. Ser propietario de una casa puede reducir el riesgo de longevidad. Aquí hay otra razón por la que es mejor ser propietario en lugar de alquilar. Al alquilar para el resto de su vida corre el riesgo de que suban los alquileres sin posibilidad de que aumenten sus ingresos fijos. Por el contrario, si es dueño de su casa, los precios de las casas pueden dispararse o colapsar, pero usted estará aislado.



6. Su casa perfecta puede ser mucho más barata a varias zonas horarias de distancia. O puede ser un lugar sin impuesto estatal sobre la renta, sin impuesto estatal sobre el patrimonio y sin impuesto estatal sobre la herencia.



7. Elija trabajos que todos, menos usted, odien. A las personas con trabajos desagradables, estresantes o económicamente riesgosos se les paga más que a las personas con las mismas habilidades que trabajan en trabajos sin ninguno de estos inconvenientes.



8. No se preocupe si decide cambiar de carrera o de trabajo. ¿Cómo no darse una vuelta cuando hay tantas opciones? Ciertamente, el camino más rápido hacia un aumento es recibir una oferta externa creíble.



9. Considere la posibilidad de trabajar por su cuenta. Si inicia el negocio correcto de la manera correcta, aumentará sus ganancias futuras y tendrá una seguridad laboral inigualable.



10. Siga pensando en el mañana. ¿Está usted en la mejor carrera posible para el resto de sus días de trabajo? ¿Debería hacer un cambio? ¿Está en peligro su trabajo actual? Fije una fecha cada pocos meses para hacer una revisión de carrera con un cónyuge, pareja o amigo.



11. Su nivel de vida es su resultado final. Simule sus caminos potenciales basados ​​en inversiones alternativas y estrategias de gasto para ver a dónde pueden llevarlo estas estrategias.



12. A largo plazo, el matrimonio supera a vivir en pareja. La legalidad del matrimonio ayuda a hacer cumplir una serie de valiosos arreglos.



13. Si se casa, cuente con divorciarse. Es tan probable como que no. Protéjase con un acuerdo prenupcial.



14. Todas las decisiones de estilo de vida tienen un precio. Cambiar de carrera, mudarse de casa, casarse, tener hijos o divorciarse. Mida estos precios en términos de su nivel de vida sostenible.



15. Use las contribuciones, conversiones y retiros de la cuenta de jubilación para reducir sus impuestos de por vida. Y asegúrese de contribuir lo suficiente para obtener el aporte equivalente de su empleador.



16. Espere hasta los 70 años para recibir los beneficios de jubilación del Seguro Social. Los jubilados que esperan para reclamar pueden recibir más dinero cada mes que aquellos que reciben los beneficios anticipadamente.



17. Si no solicita formalmente sus beneficios del Seguro Social, no los obtendrá. Muchas personas de 70 años preguntan cuándo comenzarán a recibir sus cheques, pero para eso deben solicitar sus beneficios.



18. El Sistema Manual de Operaciones del Programa de la Administración del Seguro Social tiene miles de reglas y su personal puede equivocarse. Hable con varias oficinas y haga su propia investigación.



19. Jubilarse temprano es un suicidio financiero. Sí, hay situaciones en las que jubilarse temprano tiene sentido. Pero muy pocas personas piensan en la jubilación anticipada como lo que realmente es: una decisión de tomar las vacaciones más largas y costosas (que la mayoría no puede pagar).



20. La mayoría de los consejos de inversión convencionales son de dudoso valor. Se basa en que usted cometa cuatro errores económicos importantes: ahorrar la cantidad incorrecta cuando es más joven, poner sus ahorros previos a la jubilación en piloto automático, gastar la cantidad incorrecta cuando sea mayor y nunca ajustarse a las condiciones del mercado.



21. Si le preocupa el riesgo de perdida, juegue en el mercado de valores como en un casino. Piense en la inversión en acciones como dinero en efectivo que lleva al casino: no gaste ni un centavo de sus ganancias hasta que haya salido del edificio. O, en otras palabras, no ponga más dinero en el mercado de valores hasta que sus apuestas iniciales estén a salvo de pérdidas.