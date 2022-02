Elon Musk: La verdadera deuda nacional de EEUU puede ser 3 veces mayor a el tamaño de su economía

Por El Financiero (México)



El director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, señaló a través de su cuenta de Twitter que la deuda estadounidense es tres veces el tamaño de toda su economía total.

“La verdadera deuda nacional, incluidos los derechos no financiados, es de al menos US$60 billones, aproximadamente tres veces el tamaño de toda la economía de los Estados Unidos. Algo tiene que ceder.”, señaló el empresario. Ello, en respuesta a una publicación del medio satírico The Babylon Bee, el cual señaló que el presidente estadounidense, Joe Biden, planeaba pagar la deuda pública apostando “doble o nada” en el equipo de futbol de los Cincinnati Bengals en el Super Bowl.

De acuerdo con los cálculos del Gobierno de Estados Unidos, la deuda nacional bruta se ubica actualmente por encima de los US$30 billones; sin embargo, la cifra no contempla los valores de las obligaciones futuras, por lo cual podría ser mucho más alta, como señala el empresario.

Elon Musk es un programador y magnate empresario sudafricano, con nacionalización canadiense y estadounidense. Es cofundador de PayPal, Neuralink, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y director general de SpaceX, de Tesla Motors.

El director ejecutivo de Tesla Motors, el fabricante de automóviles más valioso del mundo, es el hombre más rico del mundo, con una fortuna de US$224.000 millones, según datos de Bloomberg.

True national debt, including unfunded entitlements, is at least $60 trillion – roughly three times the size of the entire US economy. Something has got to give.