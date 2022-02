6 tendencias de marketing en 2022 que revelan los anuncios del Super Bowl

Por Expansion.mx



Por el número de impactos publicitarios que genera, el evento deportivo ‘obliga’ a las marcas a subirse a la conversación y a querer anunciarse durante el juego, ya que eso las ayuda a ganar exhibición y a estar en el top of mind de su audiencia. De hecho, el Super Bowl ya es trending de consumo en internet. La plataforma de publicidad nativa Taboola identificó que durante las últimas semanas –de las 18 de esta temporada– hubo un aumento de 8,534% en la conversación digital sobre la 56 edición del Súper Tazón.

Taboola Trends, que analiza 75 millones de clics en 50.000 millones de impresiones semanales, halló que el aumento más representativo corresponde a Los Rams con más de 2,213% contra 1,239% sobre los Bengals.

Pero anunciarse en este evento deportivo no es nada barato. La NBC, empresa que transmitirá el partido el 13 de febrero, reveló que un espacio publicitario de 30 segundos cuesta alrededor de US$6.2 millones, mientras que uno en el horario estelar alcanza los US$7 millones.

Para esta edición del Super Bowl ya se vendió todo el tiempo comercial. Sobresale que por segundo año consecutivo Coca-Cola decidió quedarse en la banca y no anunciarse, debido a que quiere centrarse en otros patrocinios deportivos que ya tiene pactados para las próximas semanas, según informó la refresquera en un comunicado de prensa.

Sin embargo, en esta edición del Súper Tazón los espectadores podrán ver a nuevos anunciantes, así como una serie de tendencias que dictarán el actuar de las marcas este año:

El auge de las criptomonedas

Ricardo Molina, CEO y presidente de Alvarado Molina y especialista en el Super Bowl, afirma que el sector de las criptomonedas quiere conquistar al mundo entero y la mejor manera de hacerlo es estando presente en el evento deportivo más importante del año. La compañía Crypto.com adquirió 30 segundos de espacio publicitario en el Súper Bowl para exhibir su spot protagonizado por Matt Damon. La plataforma de intercambio de criptomonedas FTX también tendrá una participación con un anuncio. Es la primera ocasión que esta industria está presente en el evento de fútbol americano.

El regreso de grandes marcas

Gustavo Quiroga, presidente de Quiroga Group y especialista en marketing deportivo, refiere que este año se refuerza la importancia de Super Bowl, de forma que distintas marcas decidieron volver después de hacer una pausa.

Avocados from Mexico es una de ellas, su anuncio está protagonizado por la leyenda del fútbol americano Drew Brees. Lay’s también se presentará después de 17 años de ausencia. Taco Bell lo hará tras cinco años de no tener presencia publicitaria en el evento deportivo. Budweiser se ausentó en 2021, después de 37 años consecutivos en el evento, pero este 2022 está de vuelta, mientras que Kia también vuelve después de no estar el año pasado.

Los productos al aire libre

Andrés Azpilicueta, chief digital officer de Publicis Groupe México y especialista en marketing digital y campañas globales, señala que la nueva normalidad está presente con la aparición de marcas que comercializan productos para realizar actividades al aire libre. La cadena de tiendas especializada en productos para la pesca, la caza y el camping, Bass Pro Shops y Cabela´s, transmitirá un anuncio de 60 segundos. Scotts Miracle Gro, compañía que comercializa productos para la jardinería, hará su debut en el Super Bowl con un comercial protagonizado por Martha Stewart y John Travolta.

La llegada de nuevos anunciantes

Los anuncios también hablan de una recuperación de la industria del marketing, tras la pandemia, lo que permite la aparición de nuevas marcas. Las que harán su debut este año son el buscador de viajes y hoteles Booking.com, la plataforma de devolución de efectivo Rakuten, la tienda de venta al mayoreo Sam’s Club y la firma de jabones Irish Spring (marca de Colgate-Palmolive).

La presencia del talento latino

Salma Hayek, quien abanderó el crecimiento de los latinos en Hollywood, tras protagonizar la película Eternals de Marvel, ahora es la protagonista de un comercial en el Super Bowl. De la mano de BMW, la mexicana promociona el lanzamiento de su modelo eléctrico iX.

“Después de un 2021 en el que vimos anuncios que se centraron en la pandemia, con un toque de empatía, nostalgia y ayuda al prójimo, este año llegan comerciales con personajes que apelan a la comedia, la burla y los chistes. La gente está lista para regresar a la línea del humor y las marcas lo ponen sobre la mesa”, dice Jan Erdhart, cofundador y CSO de Montalvo y especialista en tendencias de marketing.

El metaverso

Este año, Miller Lite de Heineken lleva el Súper Bowl y el Miller Time a donde nunca habían ido: un bar en el metaverso. A partir del 7 de febrero, los usuarios mayores de 21 años pudieron pasearse por el Meta Lite Bar en Decentraland y disfrutar de una experiencia comunitaria inmersiva con funciones interactivas, además de ser el único lugar donde se transmitirá el comercial, durante el juego.

En el Meta Lite Bar los visitantes también tienen la posibilidad de interactuar, jugar a los dardos o billar, hacer que el espectáculo de medio tiempo corra por su cuenta subiéndose al escenario con instrumentos digitales, tomarse una selfie o seleccionar canciones en una máquina de discos vintage.

“Si bien muchas marcas están ingresando al metaverso en este momento, Miller Lite está haciendo las cosas de manera diferente al mantener un pie en el mundo virtual y otro en el mundo real”, dijo en un comunicado Sofía Colucci, vicepresidenta global de marcas Miller.