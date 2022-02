10 elementos esenciales del liderazgo para 2022

Por Entrepreneur



Los trastornos masivos de 2020 y 2021 han generado crisis e incertidumbre en casi todas las organizaciones del mundo. Al considerar esto, recuerdo el hecho de que cuando golpean tormentas severas, sí, los edificios se caen y las comunidades se alteran, pero algo tan simple como una palmera puede sobrevivir doblándose, no rompiéndose.

Del mismo modo, para sobrevivir, prosperar y obtener ganancias, las organizaciones deben pasar de la disrupción a la reinvención, deben evolucionar para retener y hacer crecer a su gente para garantizar una cartera de talentos exitosa, y las organizaciones más vitales también prosperarán al dar más de lo que toman de la mundo.

En pocas palabras, 2022 exige un enfoque más humano y, como resultado, una nueva estrategia de liderazgo. Los líderes que pueden permanecer optimistas, generar agilidad en tiempos de disrupción y ofrecer estrategias comerciales crearán lugares de trabajo para que tanto las personas como las organizaciones prosperen y tengan éxito.

Aquí le mostramos cómo comenzar a reimaginar su estrategia:

1. Mejora tus futuras habilidades de liderazgo

Evaluar honestamente sus habilidades cuando se trata de una orientación eficaz es vital si va a liderar en una crisis y más allá, y una autoevaluación de liderazgo rápida puede identificar qué puede hacer para mejorarlas. Como parte de un plan de acción para esto, las experiencias de aprendizaje inmersivo brindan la oportunidad de operar en contextos donde sus habilidades pueden ser limitadas, porque parte de la mentalidad de un alumno es buscar experiencias que lo empujen fuera del entorno familiar para desarrollar la capacidad de enfrentar desafíos futuros.

2. Aprovechar la inteligencia emocional

Los gerentes que lideran con empatía tienen más probabilidades de desarrollar altos niveles de confianza con sus empleados, fomentar una cultura de transparencia y hacer preguntas de manera proactiva para comprender mejor los contextos. Para estos fines, la autoconciencia es una capacidad fundamental, en parte porque ayuda a las personas a identificar fortalezas y áreas en las que podrían beneficiarse del desarrollo. Al desarrollar la inteligencia emocional, los líderes pueden reflexionar sobre sí mismos y reconocer su impacto en los demás, para liderar con humildad e integridad. Así como la autoconciencia es crucial para la autenticidad, compartir información e ideas libremente y escuchar con la intención de comprender puede empoderar a los líderes para influir, impactar e inspirar.

3. Conviértete en un experto en comentarios

Los líderes pueden impulsar la mejora del rendimiento a través de comentarios coherentes y personalizados. Mientras tanto, las organizaciones pueden fomentar una comprensión más profunda del comportamiento humano y mejorar la calidad y el impacto de su comunicación al brindar comentarios espontáneos en lugar de esperar estructuras más rígidas como una revisión anual. Como parte de este proceso, los líderes deben hacerse preguntas de autorreflexión para garantizar que este esfuerzo sea respetuoso e impactante, como por ejemplo:

"¿Qué estoy observando?"

“¿Cuál es el impacto de lo que estoy viendo y escuchando?”

“Si proporciono retroalimentación, ¿esto corregiría o mejoraría el comportamiento y cambiaría el desempeño?” "¿Es ahora el mejor momento para entregarlo?"

“¿Cómo doy un mensaje que tenga más probabilidades de resonar con esta persona?”

4. Haga crecer hoy a los líderes del mañana

El desarrollo del liderazgo, junto con un mayor enfoque en el desarrollo de los empleados, crea un entorno en el que las habilidades, las capacidades y el potencial serán puntos focales, e identificará y nutrirá a los futuros líderes. Ya sea que se trate de identificar una iniciativa de proyecto principal, llevar a cabo una sesión grupal o implementar un entrenador de desarrollo, los procesos para que las personas inviertan por sí mismos en su desarrollo son vitales. Por ejemplo, para los mandos intermedios, ponerlos en contacto con un líder sénior para que los asesore, proporcionando un modelo a seguir sobre cómo comunicarse, liderar y facilitar el liderazgo, brinda oportunidades tanto para aprender como para practicar lo que han aprendido.

Vale la pena invertir en ofrecer programas personalizados, para que las personas sientan que han recibido un trato de alfombra roja. Por ejemplo, IBM organiza Innovation Jams globales, un método virtual para reunir a las personas, que fomenta la improvisación sobre varios temas y ayuda a crear una poderosa voz de empleado que puede impulsar la innovación y la colaboración. Unilever, por su parte, inició un programa de desarrollo de liderazgo de un año para que los ejecutivos descubran su propósito.

5. Invierte en capacidades

El Informe de Coaching de Liderazgo 2021 de Sounding Board, Inc. estimó que la inversión global en desarrollo de liderazgo supera los $ 3.5 mil millones. Como resultado de la pandemia global y la "Gran Renuncia", las organizaciones están invirtiendo en entrenamiento de liderazgo para que las personas desarrollen las habilidades necesarias para navegar en un panorama empresarial incierto, y la fuerza de banco resultante ayudará a cubrir futuros puestos laborales críticos.

El coaching de liderazgo tiene el poder de ayudar a los empleados a desatar hábitos de trabajo productivos y alcanzar su máximo potencial. Para tener éxito en la era actual se requiere agilidad y adaptabilidad para que los líderes puedan adaptarse rápidamente a las mareas de cambio.

6. Fomentar el bienestar de los empleados

El reciente éxodo masivo de talento ha creado un frenesí dentro de las organizaciones, denominado por The Society for Human Resource Management como el "tsunami de rotación". Una de las conclusiones es que las personas ahora no están tan interesadas en las ventajas y los beneficios complementarios (como escritorios con cinta rodante y masajes en el lugar) tanto como en la cultura del lugar de trabajo: cómo los líderes apoyan las formas en que se realiza el trabajo, las experiencias cotidianas de empleados y qué tan comprometidos están los líderes con el bienestar del personal y manteniendo sus mejores intereses en el corazón.

Una investigación reciente de Gallup lo ha confirmado: en su libro de 2021, Bienestar en el trabajo: cómo construir equipos resilientes y prósperos , los resultados de la encuesta indican que aquellas culturas con integración efectiva entre el trabajo y la vida personal y oportunidades de crecimiento están mejor posicionadas para retener el talento. Los lugares de trabajo pueden implementar varias estrategias para hacer esto, como que LinkedIn en todo el mundo ofrezca una semana libre remunerada a los empleados como una oportunidad para desconectarse y recargar energías. Wanderlust Group fue un paso más allá al implementar una semana laboral de cuatro días para mitigar el agotamiento, considerándola una herramienta de reclutamiento versátil. Los líderes también deben garantizar la igualdad de condiciones para todos los empleados junto con estos beneficios.

7. Remar como un equipo

El trabajo en equipo es un imperativo empresarial y una piedra angular del alto rendimiento. Ya sea que trabaje en el mismo espacio o de forma remota, el crecimiento empresarial es un reflejo del trabajo en equipo en acción. Aunque cada miembro puede tener un dominio individual de la técnica y el talento, debe aprender a remar con el resto de la tripulación. Además, cada persona debe aprender cómo seguir y liderar simultáneamente para lograr el éxito.

8. Generar un lugar de trabajo inclusivo

Al incorporarse, los líderes deben considerar el establecimiento de herramientas de inclusión, como grupos de recursos de empleados (ERG) para reunir a las personas en grupos con inquietudes similares, creando efectivamente un sistema de compañeros, uno que podría incluir un empleado "anfitrión" para presentar nuevo personal a otros en el equipo. Los líderes pueden resaltar el trabajo de otros en la organización y crear una reunión de desarrollo de empleados donde aquellos demográficos subrepresentados pueden brindar información sobre los caminos profesionales que los empleados pueden seguir. Mientras tanto, los líderes organizacionales pueden vincular a los mentores con los empleados para apoyar el desarrollo de habilidades y trabajar hacia los roles futuros deseados. Y para aquellos puestos de trabajo que están saliendo, es útil preguntarles qué habría creado un entorno de mayor apoyo y/o una mejor perspectiva de transición.

9. Incorporar prácticas

Fomentar con éxito un lugar de trabajo inclusivo va más allá de establecer objetivos DEI y hacer declaraciones públicas de diversidad. Los líderes también deben integrar métodos prácticos que fomenten la inclusión en cada etapa de la experiencia del empleado. Desde diversos procesos de contratación hasta brindar una experiencia de incorporación individual y desarrollo profesional equitativo, el objetivo es proporcionar un entorno en el que todos los empleados puedan prosperar y tener las mismas oportunidades.