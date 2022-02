¿El modelo de Facebook agoniza? Cómo TikTok conquista mercados

Por AFP



El líder indiscutible de las redes sociales perdió por primera vez en su historia casi un millón de usuarios diarios activos en el último trimestre, con 1.929 millones de abonados a finales de 2021.



Hasta ahora, Facebook había logrado compensar sus pérdidas de abonados en América del Norte con nuevas inscripciones en otras partes del mundo, comenta Vincent Reynaud-Lacroze, director general de la agencia de comunicación We Are Social.



"Observamos un punto de inflexión de la red, justo cuando el grupo ha invertido miles de millones y espera reinventarse con el metaverso", explica, una innovación de la que Meta todavía no ha sacado beneficios.



Su fundador y jefe, Mark Zuckerberg, lo admitió: "la gente tiene muchas opciones para pasar el tiempo, y aplicaciones como TikTok crecen muy rápido".



Pues, aunque Facebook siga siendo la red social más utilizada del mundo, no tiene nada que ver con la ascensión fulgurante de su competidor chino, sobre todo entre los jóvenes.



Según el informe 2022 de la agencia We Are Social, TikTok ganó 650.000 nuevos usuarios cada día en el último trimestre de 2021, ocho cada segundo. Su número de usuarios activos presenta un crecimiento del 45%.



La facturación de su casa matriz, Bytedance, se incrementó un 70% en un año, alcanzando los 58.000 millones de dólares.

Usuarios del "baby boom"

"Este cambio se explica por la incapacidad de Facebook para captar [adeptos] de la 'Generación Z', de entre 15 y 25 años", señala Vincent Reynaud-Lacroze. "Se ha convertido un poco en la plataforma de los 'boomers' [nacidos durante el "baby boom" de los 1960]", bromea, pues la media de edad de los usuarios de Facebook es más alta.



"Cuando los padres llegan a una red social, los jóvenes huyen a otra en la que puedan tener su propio espacio", apunta Flavilla Fongang, fundadora de la agencia especializada en comunicación de marca 3 Colours Rule, en Londres.



Los jóvenes se han adaptado rápidamente a los códigos y funciones de TikTok, donde pueden expresar su creatividad con coreografías o extractos musicales, dice Fongang.



"Uno puede crear un contenido viral aunque solo tenga diez o doce seguidores [...] y tener, como en Twich, interacciones con perfectos desconocidos", agregó Fongang.



En un primer momento, en TikTok prácticamente solo había jóvenes, pero cada vez más adultos la usan.

La ventaja de Instagram

Para no quedarse atrás, Meta apuesta por Instagram, una red muy popular pese a no tener la dinámica innovadora de la aplicación china.



En 2021, Instagram ganó 250 millones de usuarios y ya tiene 1.400 millones, lo que permite que el grupo relativice sus malos resultados. Aún así, la edad de su público en Instagram es más heterogénea, como en Whatsapp.



Meta añadió la función "Reels" a Instagram, con la que se pueden crear videos cortos parecidos a los de TikTok, y esto sedujo a sus usuarios, aunque no alcanzó el nivel de remuneración que generan sus formatos clásicos.



Además, Instagram permitirá que los "influencers" puedan proponer suscripciones de pago a sus seguidores, con la idea de atraer y fidelizar a los creadores de contenido y que no se vayan a YouTube o TikTok.



Los resultados del miércoles hicieron que este jueves las acciones del gigante estadounidense se desplomaran un 24% en Wall Street, pero sigue siendo la red social dominante a nivel mundial.



"Ha perdido un millón de usuarios de 2.000 millones", matiza Reynaud-Lacroze.