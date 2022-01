Cómo la inteligencia artificial está transformando radicalmente la creatividad en los negocios

Por Entrepreneur.com



En medio de la tecnología que cambia rápidamente, muchas personas aún asocian la inteligencia artificial (IA) con distopías de ciencia ficción. Pero en realidad, la IA se ha convertido en una parte integral de nuestra vida diaria. Ahora confiamos en algoritmos de motores de búsqueda y asistentes digitales como Alexa y Siri para casi todo, incluso pedir un taxi o averiguar cuántas calorías hay en una pizza Margherita de 10 pulgadas. El potencial de esta tecnología va más allá de su uso doméstico. La IA está logrando grandes avances en el mundo de los negocios, y la creatividad puede ser su mejor oportunidad. Hace unos 200 años, los científicos creían que las máquinas no podían crear nada nuevo; solo podían seguir instrucciones establecidas para realizar tareas. Pero recientemente, hemos visto a la IA crear pinturas, música y poesía originales.

Por supuesto, la inteligencia artificial ha avanzado hasta un punto en el que puede generar ideas, conceptos o borradores de forma autónoma. Pero tener esta habilidad no implica que la inteligencia artificial pueda reemplazar la creatividad humana. Todavía no es tan sofisticado. En cambio, sirve como una herramienta que los humanos pueden utilizar para aumentar su capacidad creativa. Por lo tanto, es necesaria una combinación de ambos elementos para maximizar la producción creativa en todos los campos.

Hemos mencionado cómo los artistas usan algoritmos de IA para crear poesía y pinturas. Pero ¿qué pasa con los ejecutivos de negocios? ¿Cómo utilizan esta tecnología para encontrar soluciones innovadoras y crear oportunidades a partir de los problemas? La IA está demostrando ser una herramienta revolucionaria en todas las industrias, transformando la forma en que los empleados y clientes interactúan con las empresas y realizan las operaciones diarias. La adopción de IA en el dominio empresarial aumentó un 270 % en los últimos cuatro años, y solo podemos esperar una adopción más generalizada en los próximos años.

1. Contratación

Con el futuro del trabajo tendiendo hacia lo digital y lo remoto, los gerentes de recursos humanos están abrumados con toneladas de currículos y solicitudes. Gracias a los algoritmos avanzados de IA, ya no tienen que pasar horas interminables identificando a los candidatos adecuados de un gran grupo de candidatos. Este software inteligente filtra currículos y solicitudes de empleo para encontrar candidatos dignos de una entrevista. Dependiendo de la cantidad de solicitudes que maneje una empresa, la IA puede reducir horas o incluso días del proceso de contratación.

Otro beneficio notable de implementar un proceso más inteligente basado en datos es la tendencia a eliminar la discriminación en la contratación basada en sesgos implícitos. El prejuicio es un rasgo humano, pero las máquinas son imparciales. Con tales sesgos fuera del camino, los reclutadores y gerentes de contratación pueden acceder a los candidatos de manera justa y tomar decisiones de contratación más gratificantes.

2. Márketing

Los especialistas en marketing de hoy buscan incansablemente nuevas formas de atraer y captar clientes potenciales. Sin embargo, en el panorama del marketing digital, que avanza a un ritmo vertiginoso y está en constante evolución, conseguir un flujo constante de nuevos clientes puede ser todo un desafío. La clave para lograr el máximo éxito de marketing ahora depende de la capacidad de los especialistas en marketing para ofrecer experiencias de compra relevantes y altamente personalizadas. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial.

La adopción de la inteligencia artificial en el marketing digital permite a los especialistas en marketing obtener una comprensión más completa de sus audiencias objetivo. ¿Cómo logran esto? Bueno, considere el hecho de que las máquinas pueden identificar rápidamente patrones como el historial de compras anteriores, las preferencias de compra, los puntajes de crédito y otros hilos comunes.

La información recopilada a través de este proceso ayuda a los especialistas en marketing a planificar e implementar estrategias de marketing creativas con un mayor grado de precisión.

3. Investigación y análisis

Gracias a la inteligencia artificial, las empresas ahora llevan la experiencia del cliente al siguiente nivel a través de los conocimientos del cliente. Dado que las personas pasan más tiempo en sus teléfonos inteligentes, la recopilación de datos a través de encuestas optimizadas para dispositivos móviles parece ser el medio de investigación más eficiente. Pero hay otro desafío con este método de investigación: ¿Cómo relaciona a las personas con las encuestas correctas en el momento correcto? Bueno, AI se encarga de eso por ti.

Al utilizar modelos de recomendación capacitados en ML, la investigación de mercado puede personalizar las encuestas de mercado de manera más eficiente al presentar las preguntas relevantes cuando la audiencia está más disponible y receptiva. Después de recopilar información, ¿qué sigue? Descubrirá que no todas las respuestas de una multitud de envíos serán importantes para la campaña. Una vez más, AI maneja este problema. Puede analizar vastos datos de manera más eficiente que cualquier humano. Y al hacerlo, filtra las respuestas que no se ajustan a los requisitos de la investigación.

4. Relaciones con el cliente y atención al cliente

Los compradores de hoy se han acostumbrado a interactuar con chatbots. ¿Y por qué no lo harían? Los chatbots son buenos para imitar la forma en que los humanos tienen conversaciones a través de comandos de voz y chats de texto. Aunque esta tecnología no es perfecta para resolver los dilemas de los clientes, ofrece una manera más fácil de brindar un servicio al cliente eficiente.

En muchos casos, las empresas combinan la IA con la creatividad humana de modo que los problemas que superan la capacidad del bot se transfieren a un agente humano. Lo que hace que la inteligencia artificial sea superior en la división de servicio al cliente es su capacidad para dirigirse a consumidores específicos y atender sus tendencias específicas. Brindar una experiencia más personalizada a los clientes fomenta la lealtad a la marca y mantiene el negocio en auge.

5. La seguridad cibernética

Un estudio de IBM reveló que el error humano es el principal factor que contribuye al 95 % de las infracciones de ciberseguridad. Por lo tanto, no es difícil ver el inmenso potencial de la IA en la ciberseguridad. Si se aprovechan correctamente, los sistemas de IA pueden asumir la tarea de filtrar malware o enlaces de phishing antes de que lleguen a los ojos de un usuario desprevenido.

Los profesionales de la ciberseguridad ya están utilizando esta tecnología para identificar nuevos tipos de malware y proteger los datos confidenciales de las organizaciones. La belleza de implementar sistemas de IA en una estrategia de ciberseguridad es que aprenden a medida que analizan más datos, por lo que mejoran en sus trabajos con nuevas experiencias.

El mundo de los negocios está en constante cambio y el comportamiento del cliente está evolucionando. Gestionar la transformación radical puede ser un desafío, pero no tiene por qué serlo cuando tiene la IA a su entera disposición. Varias pymes y nuevas empresas han aprovechado la IA para capturar cuota de mercado y establecer su marca. Pronto, la IA en los negocios ya no será un lujo, será una necesidad. Las empresas que no siguen el ritmo de las expectativas de los consumidores se quedarán cortas y perderán cuota de mercado. La única forma de mantenerse relevante es adoptar la tendencia.