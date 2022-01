Apple alcanza ingresos récord pese a la escasez mundial de chips

Por AFP / Reuters



Apple anunció el jueves que sus ingresos en el cuarto trimestre alcanzaron el récord de US$124,000 millones a fines del año pasado en medio de la escasez mundial de chips.

Esas ventas sin precedentes le reportaron ganancias de US$34.600 millones contra US$28.700 millones en el mismo trimestre del año anterior, según su informe de resultados. El coloso de Silicon Valley se disparó durante la pandemia a medida que los usuarios confiaban en sus productos y servicios en momentos en que la escasez de chips, problemas en la cadena de suministro y los impactos de la crisis sanitaria generaron incertidumbre.

“Nos gratifica ver la respuesta de los clientes de todo el mundo en momentos en que estar conectados ha sido más importante que nunca”, dijo el jefe de Apple Tim Cook en un comunicado. Las ventas de teléfonos inteligentes superaron los US$71.000 millones impulsadas por la fuerte demanda de los iPhone 13, especialmente en China.

A pesar de la volatilidad del mercado, Apple se convirtió a el 3 de enero en la primera empresa estadounidense en alcanzar fugazmente un valor de mercado de US$3 billones.

Apple alcanza cuota de mercado récord en China

El hito coincidió con el lanzamiento del iPhone 13, en medio de un estancamiento de la demanda de teléfonos, ya que se redujo la cuota de mercado de su principal rival, Huawei Technologies Co Ltd. La cuota de mercado de smartphones de Apple alcanzó el 23%, un récord para la marca. Su volumen de ventas de unidades creció un 32% interanual en el trimestre, mientras que las ventas totales de smartphones en China cayeron un 9%, según Counterpoint.

El analista Mengmeng Zhang de Counterpoint citó como factores un precio inicial más bajo en China y el impacto de las sanciones de Estados Unidos contra Huawei, el principal competidor de Apple en el segmento de gama alta.

La última vez que Apple se situó como la marca de smartphones más vendida en China fue a fines de 2015, justo después de que la compañía lanzó su iPhone 6, que atrajo a los consumidores chinos por sus grandes pantallas.

En el conjunto de 2021, Apple se situó como la tercera marca de smartphones más vendida de China, con un 16% del mercado. Vivo y Oppo, dos marcas de teléfonos Android bajo la empresa privada BBK Electronics, se situaron en primer y segundo lugar con un 22% y un 21%, respectivamente.

En términos interanuales, las ventas de unidades de Apple aumentaron un 47%, mientras que las de Huawei cayeron un 68%. Las ventas totales de smartphones en China cayeron un 2%, según Counterpoint. La prolongación de los ciclos de actualización ha supuesto un dilema para las marcas chinas de teléfonos inteligentes que buscan mantener el crecimiento en su país, ya que los consumidores retrasan la compra de nuevos dispositivos.

La escasez de chips y componentes en todo el mundo ha sacudido a toda la industria electrónica, afectando a los precios y márgenes de todos los fabricantes de hardware.