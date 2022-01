Tres puntos que marcaron el Influencer Marketing durante 2021

Por Estrategiaynegocios.net

El 2021 fue otro año lleno de cambios para el entorno digital y el influencer y advocacy marketing no fue la excepción. FLUVIP, grupo MarTech que desarrolló las plataformas de Influencer y Advocacy Marketing líderes de Latinoamérica, explica los cambios que se percibieron en la industria durante estos últimos 12 meses.

“Este año estuvo marcado por el crecimiento en uso de redes, con nuevos formatos, nuevas tendencias y mayores presupuestos por parte de las empresas para impulsar el marketing de influencia. Estos hechos hicieron que 2021 fuera un año muy dinámico y retador para todo el sector”, comenta Paulina Fagoaga, Country Manager para México de FLUVIP.

A continuación, tres puntos que hicieron de este año uno muy importante para la industria del Influencer Marketing:

1. Redes sociales: Los usuarios en redes sociales alcanzaron nuevas cifras este 2021, siendo Facebook (2,449 millones de usuarios), Youtube (1,000 millones de usuarios) e Instagram (1,000 millones de usuarios) las favoritas de las personas, según datos a nivel global de IEBS.

“Las empresas tienen claro que pueden realizar estrategias de marketing efectivas en conjunto con personalidades reconocidas en diferentes plataformas digitales. Si bien hay algunas redes sociales que son predilectas, otras como TikTok (800 millones de usuarios), LinkedIn (610 millones de usuarios) y Twitter (339.6 millones de usuarios) siguen ganando adeptos y también son de utilidad para realizar campañas por parte de las organizaciones”, explica Fagoaga.

2. El alcance de los influencers: Los influenciadores se caracterizan por tener la capacidad de modificar las preferencias de otras personas e influir en las percepciones de un determinado producto o servicio, y en 2021 eso ha quedado en evidencia. Según una encuesta realizada por Shopify, un 38% de los compradores admite tomar seriamente en cuenta las recomendaciones de los influencers que sigue en redes sociales.

3. Ventas y Earned Media Value: El balance positivo de la industria durante 2021 se ha visto reflejado tanto en las ventas del sector como en el Earned Media Value, método utilizado para calcular la importancia de un contenido mediante las estrategias de marketing. Alrededor de 5.5 millones de publicaciones realizadas por 20 de los mayores retailers sumaron un gasto de 172 millones de dólares en influencer marketing, y representaron 3,000 millones de dólares en Earned Media Value.

“Los datos indican que, de manera global, la industria del Content Marketing tuvo un valor de 104B de US$”

Con más de 10 años de experiencia, FLUVIP cuenta con un portafolio de creadores de contenido sumando registros de 100 influencers al día en sus plataformas en más de 65 países en el mundo. Durante años de trabajo han construido buenas relaciones con creadores clave y cada día se descubren nuevos talentos.

Para la optimización de las campañas de Influencer y Advocacy Marketing, la compañía utiliza tecnologías como Machine Learning e Inteligencia Predictiva las cuales permiten potenciar la información disponible, seleccionar al influencer adecuado y predecir el resultado que una campaña puede tener antes de que sea lanzada al mercado.

“Sin duda alguna el nuevo universo de usuarios existentes dio la oportunidad a las marcas de probar y lograr nuevas cosas en cuanto a marketing este año. Ya ha quedado demostrado que los compradores toman muy en serio las recomendaciones que realizan los influencers a los cuales ellos siguen en redes sociales, y esperamos que eso se continúe potenciando el año entrante”, concluye Fagoaga.