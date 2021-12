Opinión: La visibilidad de las mujeres en el ámbito profesional pieza clave para la construcción de sociedades más justas e igualitarias

Por Alejandra Colorado, directora de Recursos Humanos de Teleperformance Guatemala, El Salvador y Honduras



En los últimos tiempos la participación laboral de las mujeres se ha incrementado considerablemente, además de que la brecha educativa se sigue cerrando y su representación en la vida política ha adquirido mayor notoriedad. Sin embargo, los estereotipos de género aún persisten en la sociedad, lo que interfiere en su pleno desarrollo profesional y personal.



Y es que detrás de la simple decisión de una mujer de salir a trabajar confluyen distintos factores (sociodemográficos, económicos, institucionales, culturales y personales) que cobran importancia con base en las circunstancias de cada una. Sin embargo, debemos tener presente que su incursión al mercado laboral representa la puerta para la igualdad y desde ahí, la garantía de que los derechos y la redistribución de los ingresos se haga más efectiva, sin embargo, aún persisten las desigualdades, por lo que las empresas tienen hoy un papel protagónico al generar iniciativas y programas que busquen el crecimiento profesional y personal de las mujeres.



A decir de David Malpass, presidente del Banco Mundial, las mujeres deben ser plenamente incluidas en las economías para lograr mejores resultados en materia de desarrollo, sin embargo, aún existen países que limitan su libertad. Datos del último Índice de la Brecha de Género Mundial, refiere que la paridad de género actual es de un 68% y que, si no se pone acelerador al tema, se necesitarán de al menos 133 años para lograr la paridad global entre hombres y mujeres.



En este esfuerzo conjunto de abrir camino para un desarrollo más justo para las mujeres, Great Place to Work lanzó recientemente su listado de “Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres” en Centro América y el Caribe, compuesto por 40 organizaciones que se destacan por sus políticas que promueven espacios laborales inclusivos e igualitarios.



Los datos demográficos de este esfuerzo demuestran que las organizaciones calificadas provienen en mayor proporción de Costa Rica (28%), Guatemala (18%), República Dominicana (13%), El Salvador (11%) y Panamá (11%). En tanto que el porcentaje promedio de mujeres y hombres es del 53% y 47% respectivamente, siendo mayor la población femenina y con una distribución mayormente uniforme; esto confirma que en la región se está trabajando por procurar la calidad del ambiente laboral y oportunidades de trabajo para las mujeres.



Entre las primeras posiciones se destacan las operaciones de Teleperformance, empresa dedicada a los Servicios Digitales Integrales, que en 2019 lanzó TP Women, iniciativa que ha conseguido formar una red de apoyo y mentoría para que las mujeres sean inspiradas por otras mujeres a alcanzar un crecimiento profesional, además de que la empresa se ha esforzado en mejorar la promoción del personal femenino en puestos de responsabilidad en un ambiente de respeto e inclusión.



Podemos concluir que en la medida que avancemos en fomentar una cultura laboral sensible al género impactamos positivamente en el desarrollo de los negocios, los cuales a su vez están relacionados con el crecimiento y desarrollo sostenible de las economías de los países. De ahí la importancia de que más mujeres se vuelvan igual de protagonistas que los hombres. Eliminar los obstáculos de sus carreras para garantizar su evolución profesional es lo que requieren las organizaciones de hoy.





Alejandra Colorado, directora de Recursos Humanos de Teleperformance Guatemala, El Salvador y Honduras