Kantar: ¿Cómo las compras de fin de año se verán afectadas por la sostenibilidad?

Por E&N



La época de festividades se aproxima y las compras se aceleran. El consumidor latino está cada año más consciente en cuanto al cuidado ambiental llegando al 16% de la población y un gasto estimado de $12 mil millones, de acuerdo con el segundo informe Who Cares, Who Does? de Latinoamérica 2021. Sus hábitos en cuanto a lo qué llevar para casa seguramente serán impactados en estas próximas fiestas decembrinas, por lo que te compartimos la siguiente información que tiene que ver con los empaques de los productos de consumo masivo.







Los residuos plásticos son una preocupación con el medio ambiente cada vez mayor para la región, principalmente para Costa Rica – donde el tema es mencionado por el 10% de la población –, Chile, Colombia y Perú, alcanza el 9%. Es sabido que es el peor embalaje y Kantar ha revelado que el 55% de los consumidores de Latinoamérica ha nombrado a las bolsas de plástico siendo las campeonas entre los malos ejemplos. Los paquetes de cartón son los menos problemáticos (5%).



¿Los shoppers latinos eligen productos que reclaman un futuro mejor?







Se puede notar que la información que se busca de forma regular a la hora de comprar es bastante direccionada por la sostenibilidad en Latam. Sin embargo, el embalaje que se adapte al Carbono Cero todavía no es una elección para la población de esta región que adquiere alimentos empacados.

El destino final también importa

Ante desafíos ambientales tan urgentes, no es suficiente sólo comprar de manera más consciente, hay que ofrecer un destino final adecuado a los deshechos. Existe una necesidad latente de educación a nivel básico, pero no todos los encuestados tienen el mismo nivel de entendimiento del tema. Hay una proporción que ya está más avanzada y su preocupación es entender sobre los biodegradables, que ya es una preocupación más profundizada del reciclaje, principalmente en México. Trabajar con claridad con el proceso de reciclaje puede ayudar a la percepción de sostenibilidad de una marca y generar confianza.