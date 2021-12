Marriott International abrirá más de 30 hoteles de lujo en 2022

Por E&N



Con una incomparable red de más de 460 hoteles y complejos turísticos de lujo emblemáticos en 68 países y territorios a la fecha, Marriott International está preparado para ampliar su huella de lujo con casi 190 propiedades por desarrollar, incluyendo los 30 hoteles que espera abrir en el 2022, en destinos tanto icónicos como emergentes desde México a Portugal y Australia a Corea del Sur.



“Nuestros huéspedes buscan experiencias más profundas y de inmersión que les permitan disfrutar de la exploración global al mismo tiempo que se produce una renovación personal”, dijo Chris Gabaldon, Vicepresidente Sénior, Marcas de Lujo, Marriott International.

El lujo está entrando a una nueva era de renovación

Un estudio sobre las tendencias mundiales del lujo, realizado en colaboración con la agencia creativa Team One, reveló que los viajeros de hoy en día están cambiando la mentalidad de “cumplir el listado” a la de “viajar bien”, adoptando un enfoque más consciente e intencional a la hora de planear los viajes. Gabaldon mencionó, “A medida que las personas reexaminan y vuelven a priorizar lo que más les importa, un cambio que se ha acelerado en los últimos dos años, estamos viendo una verdadera acogida por los viajes más profundos. Nuestros huéspedes se están centrando más en el lugar al que viajan y la razón del viaje, buscando fomentar una conexión más significativa con el destino, así como también con las personas que conocen.” Con una presencia verdaderamente global, Marriott International está preparada para satisfacer este conjunto de aspiraciones cambiantes, invitando a las personas a ver los viajes como un lienzo para la renovación que conduce a un impacto positivo duradero en los locales y los destinos. “Desde los destinos más deseados del mundo hasta las joyas inexploradas, nos esforzamos por ir más allá en ofrecer momentos de transformación a nuestros huéspedes y esperamos crear experiencias que inspiren un nuevo sentido de bienestar y alegría personal”, dijo Gabaldon.

The Ritz-Carlton sigue definiendo el futuro de la hospitalidad de lujo

Con un enfoque en el diseño impulsado por el destino y un servicio inigualable, The Ritz-Carlton continúa impulsando la innovación y estableciendo el estándar de la hospitalidad de lujo. En el 2021, la marca entró en algunos de los lugares más codiciados del mundo, como las Maldivas, Islas Turcas y Caicos y Ciudad de México. En el 2022, la marca espera expandirse en Arizona con The Ritz-Carlton Paradise Valley, The Palmeraie, así como también en la ciudad de Nueva York, debutando en el vibrante barrio de NoMad, donde las habitaciones de los huéspedes cuentan con magníficas vistas de la ciudad. The Ritz-Carlton, Melbourne, está previsto a expandir el posicionamiento de la renombrada marca en Australia. Ritz-Carlton Reserve prevé expandir su selecto portafolio, debutando su sexta propiedad en el histórico valle chino de Jiuzhaigou. En línea con la estética de diseño de la marca, se espera que The Ritz-Carlton Moscow, The Ritz-Carlton, Grand Cayman, y The Ritz-Carlton, Naples, celebren importantes renovaciones el próximo año. Además, la marca espera celebrar el viaje inaugural de The Ritz-Carlton Yacht Collection en mayo de 2022.

St. Regis celebra el glamur atemporal en codiciados lugares de interés mundial

A través de sus célebres rituales, su rica herencia y su espíritu glamuroso, St. Regis Hotels & Resorts está abriendo camino de una emblemática marca de hospitalidad a un icono del lujo mundial y en el próximo año espera estrenar su 50ª propiedad. En el 2021, la histórica marca aumentó su huella en el Oriente Medio con la introducción de dos propiedades en El Cairo y Dubái y, el próximo año, prevé una mayor expansión de la marca en la región con la apertura de The St. Regis Marsa Arabia Island, The Pearl en Qatar. En el 2022, St. Regis planea debutar en Chicago, con un edificio diseñado por Jeanne Gang que ya se ha convertido en un nuevo y exquisito ícono en el horizonte de la Ciudad del Viento, y la marca también espera llevar su servicio personalizado y estilo vanguardista a Belgrado. St. Regis sigue creciendo en los destinos de placer, y espera casi duplicar su número de complejos turísticos en los próximos cinco años. Este año fue testigo del debut de el complejo turístico The St. Regis Bermuda Resort, la primera propiedad de lujo de Marriott International en la isla y, el próximo año, la marca prevé la apertura del complejo turístico The St. Regis Kanai Resort en la Riviera Maya, México, el cual contará con privilegiadas vistas al océano desde casi cada punto del complejo. The St. Regis San Francisco también espera celebrar la finalización de una renovación integral, presentando una imagen nueva y sofisticada en el 2022.

W Hotels reimagina el lujo y despierta la imaginación

En el 2021, W Hotels llevó su visión única del lujo a destinos como Nashville, Osaka, Filadelfia, Melbourne, Xiamen y Roma, donde un hotel de 162 habitaciones compuesto por dos palacios del siglo XIX marcó el muy esperado debut de la marca en Italia. Con cerca de 60 hoteles en todo el mundo, W se define por su diseño orientado al detalle, su energía inspiradora, una cultura gastronómica y de cócteles dinámica, así como también una programación elevada focalizada según el destino. Con un enfoque continuo en la redefinición y la elevación de la experiencia W, la marca planea abrir en destinos emocionantes el próximo año, incluyendo el Algarve, Sídney, Dubái y Toronto.



EDITION sigue creciendo en destinos icónicos en todo el mundo



EDITION Hotels, una inesperada y refrescante colección de hoteles únicos que redefine el concepto de lujo llevó su experiencia de hospitalidad personal e íntima a Reikiavik y Dubái en el 2021. La demandada marca, recientemente nombrada como la más popular del mundo por Forbes, ofrece un diseño sofisticado, un gusto cuidadosamente seleccionado del destino y un servicio moderno. EDITION Hotels anuncia su tan esperada expansión internacional en el 2022 con la apertura de seis nuevas propiedades, incluyendo sitios en Madrid, Roma, Doha, Tampa, Riviera Maya en Kanai, y Ginza, la segunda propiedad en Tokio. Con 14 hoteles en todo el mundo hoy en día, todos firmemente consolidados dentro del espacio de lujo, se espera que la marca alcance una huella de 20 propiedades a nivel mundial a finales de 2022



The Luxury Collection inspira viajes transformadores en nuevos destinos



Con hoteles que realmente definen su destino, The Luxury Collection es un conjunto creciente de casi 120 hoteles en más de 40 países y territorios de todo el mundo. En el 2021, la marca hizo su debut en Hungría con la apertura del transformado patrimonio mundial de la UNESCO Matild Palace en Budapest, amplió su huella en Norteamérica, trajo interiores alpinos elevados y la vitalidad de las Montañas Rocosas a Vail a través de The Hythe, y mostró un diseño distintivo e inspirado en el patrimonio en Corea del Sur con la apertura del Josun Palace. Con cada hotel ofreciendo experiencias únicas y sirviendo como un portal a los encantos autóctonos del destino, The Luxury Collection debutará el próximo año con propiedades en cautivadores lugares en todo el mundo, como España, India, República Dominicana, México y Tbilisi, Georgia.



JW Marriott celebra las pasiones de sus huéspedes a través de experiencias de bienestar



Inspirado en su legendario nombre y arraigado en el bienestar holístico, JW Marriott ha celebrado las recientes aperturas en Charlotte, Monterrey, Shanghái y Tampa. Con más de 100 propiedades en más de 35 países y territorios, JW Marriott ofrece un legado de servicio excepcional y se compromete a ofrecer experiencias y entornos que incentivan a los huéspedes a estar plenamente presentes y fomentar conexiones significativas. El próximo año, JW Marriott prevé seguir atendiendo a los viajeros sofisticados y conscientes que buscan el equilibrio de la mente, el cuerpo y el espíritu con nuevas aperturas en destinos que van desde El Cairo hasta Estambul, y desde México hasta la isla de Jeju, Corea del Sur.