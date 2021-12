El Salvador: Programa Supérate emtregó Premios a la Solidaridad

Por E&N



El Programa Empresarial ¡Supérate! desarrolló el evento InterCentros titulado “Vamos por más”. La actividad buscó motivar a los estudiantes, docentes y todo el staff del Programa a poner en práctica el llamado a la acción “Raise The Bar” (Subir la barra) con el objetivo de continuar transformando las vidas de jóvenes a través de educación de calidad.



Durante la actividad se reconoció a los estudiantes que destacaron en las áreas de inglés e informática, así como la puesta en práctica de los valores del Programa: solidaridad, excelencia, superación, liderazgo e integridad. Además, Ricardo Sagrera Bogle, hizo entrega de la séptima edición del Premio Solidaridad, iniciativa de la Fundación Sagrera Palomo que reconoce a través de capital semilla a graduados ¡Supérate! que están impactando de forma positiva sus comunidades, mediante la ejecución de proyectos enfocados en las áreas de educación, salud, medio ambiente, emprendedurismo social y prevención social de violencia.



Este año, por primera ocasión desde su creación, la Fundación Sagrera Palomo, entregó el Premio Solidaridad a un primer, segundo y tercer lugar. La iniciativa ganadora del primer lugar fue el proyecto “Edúcate”, liderado por Ernesto Orellana, graduado del Centro ¡Supérate! Fundación Poma. El proyecto busca apoyar a que más estudiantes de bachillerato tengan oportunidades de acceder a educación superior. De modo que se minimice la brecha digital educativa actual, a través de refuerzos académicos y nuevos conocimientos de las cuatro materias básicas.



Las otras dos iniciativas que también recibirán fondos del Premio Solidaridad son “ColaborADOC” de David Cornejo Arias y la iniciativa con el nombre de “Organización Formativa Integral” de Christian Méndez, ambos graduados del Centro ¡Supérate! ADOC. Ricardo Sagrera Bogle, Presidente y Fundador del Programa ¡Supérate! y la Fundación Sagrera Palomo, comentó: “Iniciamos el Premio Solidaridad en el 2016 y a lo largo de estos años hemos podido observar como más y más graduados han asumido el llamado de Giving Back con proyectos bien estructurados y enfocados en necesidades puntuales de las comunidades. Inicialmente, tuvimos en mente otorgar un solo premio de US$5.000 como capital semilla, pero hemos visto más proyectos que merecen ser reconocidos y premiados. Esto nos motivó a otorgar tres premios: para el primer, segundo y tercer lugar con el fin de multiplicar el impacto del Programa e incentivar a más graduados a unirse el espíritu de solidaridad de la familia ¡Supérate!”.



Jaime Menéndez, Gerente General de Microsoft El Salvador, puntualizó: “Nuestra misión de empoderar a cada persona y cada organización del planeta para lograr más no podría estar completa si no estuviéramos presentes con el programa ¡Supérate!, trabajando para ampliar el acceso y la calidad de la educación, y por mejorar las oportunidades de los jóvenes y de sus comunidades. Para Microsoft es un privilegio poder unir esfuerzos con quienes buscan cerrar las brechas y cambiar el mundo, una persona a la vez. Gracias a ¡Supérate! por permitirnos ampliar las oportunidades para los jóvenes de El Salvador”.



Rodrigo Bustamante, Director Ejecutivo del Programa ¡Supérate!, afirmó: “Celebramos un año más de poder continuar transformando vidas vía educación. Gracias al compromiso de la empresa privada y aliados, que aún en los momentos más difíciles se han volcado a apoyar a la juventud salvadoreña y de la región. Creyendo firmemente en el talento local, conscientes que la educación es el arma más poderosa que tenemos para cambiar vidas y construir un mejor futuro para nuestro país y región”.



Jimena Elizabeth Velásquez Castañeda, Estudiante del Centro ¡Supérate! Fundación Raíces, agregó: “El regreso al InterCentros ha significado mucho para mí como alumna del tercer año emoción, felicidad y anhelo causado al pensar en realizar de nuevo esta actividad tan bonita que nos une como compañeros. Se que es fruto de todo el esfuerzo que hemos realizado durante este año tan retador. El InterCentros es pues para mí una forma de tener mi último acercamiento a mis hermanos del Programa, donde nos divertiremos y crearemos hermosos recuerdos antes de partir a la Universidad".

PROGRAMA ¡SUPÉRATE!

El Programa Empresarial ¡Supérate!, cuyo lema es “Transformando Vidas vía Educación”, fue creado en El Salvador por la Fundación Sagrera Palomo e Hilasal como una iniciativa de inversión social en 2004. ¡Supérate! es un programa de excelencia académica que contribuye a elevar el nivel educativo de la juventud de escasos recursos económicos de Centroamérica, con el fin de brindarles mejores oportunidades de vida a través de capacitación de alta calidad en las áreas de inglés, informática y valores. El Programa cuenta con el apoyo de Microsoft quien aporta acceso a tecnología, a sus programas de formación en habilidades tecnológicas y la donación de licencias de Microsoft Office.