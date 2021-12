Nicaragua: Crean estrategia por la empleabilidad y el emprendimiento juvenil

Por E&N



La Alianza por los Jóvenes Nicaragüenses presentó su hoja de ruta con la que busca promover el empleo, el emprendimiento y el agro emprendimiento de los jóvenes en el país. Con ella además pretende ampliar su red de aliados para fomentar más oportunidades laborales para los jóvenes.

Son más de 30 organizaciones, entre empresas, PYMES, ONG´s, organismos de cooperación internacional y academias las que se han sumado a esta iniciativa liderada por la Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial (UniRSE) con el apoyo de Nestlé. La misma, nace con el objetivo de impactar positivamente a jóvenes para su presente y futuro laboral, y está alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, haciendo énfasis en ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico y ODS 17: alianza para lograr los objetivos.

La hoja de ruta establecida consiste en una plataforma digital de aprendizaje compartido que promueve la innovación y la inclusión de jóvenes de 16 a 30 años, la cual está estructurada a través de seis pilares: gobernanza y sostenibilidad, vinculación de la oferta y la demanda de empleo, evaluación de las capacidades y aptitudes de los jóvenes, fortalecimiento de las capacidades, emprendimiento triple impacto e innovación y mentorías.

Gian Marco Palazio, presidente de UniRSE, señaló que iniciativas como estas, en las que se suman varios sectores importantes de la sociedad, representan una gran oportunidad para que la juventud tenga opciones laborales dignas, decentes y productivas.

“Estamos muy entusiasmados y creo que será un espacio para poder unir esfuerzos y contribuir a este proceso. Esta Alianza, y en especial esta hoja ruta que hemos definido, serán una gran oportunidad para impactar no solo en el ámbito económico de los jóvenes, sino también en el aspecto social porque estamos abordando uno de los retos más grandes que enfrentan nuestras sociedades como lo es el desempleo juvenil”, afirmó Palazio.

La Meta: Impactar a más de 10 mil jóvenes en dos años

Con esta hoja de ruta la Alianza por los Jóvenes Nicaragüenses se ha propuesto la meta, para los próximos dos años, de beneficiar a más de 10 mil jóvenes con programas de pasantías, capacitaciones y voluntariados; además de lograr consolidar 500 oportunidades de proyectos de emprendimiento y empleabilidad y realizar 50 mentorías especializadas.

Durante la presentación de la hoja de ruta por la empleabilidad juvenil se contó con la participación de Juan Gabriel Reyes, CEO de Nestlé Centroamérica, quien compartió parte de su experiencia liderando programas similares en Sudamérica y destacó la importancia de que más organizaciones se sumen para seguir trabajando de manera unida y hacer frente a retos tan importantes en torno a la empleabilidad juvenil.

“Cuando estuve liderando Nestlé Perú y Bolivia, tuve la oportunidad de impulsar dentro de la Alianza del Pacífico con Colombia, Perú, Chile y México la gran Alianza por los Jóvenes. Un modelo que funciona y que ha impactado en la empleabilidad, emprendimiento y agro emprendimiento de más de 500 mil jóvenes”, puntualizó Reyes.

Esta hoja de ruta es el resultado de más de cinco meses de trabajo de las diferentes organizaciones y contó además con la participación activa de más 190 jóvenes que hizo posible la definición de este proyecto.

Las compañías y organizaciones que se han sumado a esta Alianza son: Nestlé, Cemex Nicaragua S.A., Cargill de Nicaragua S.A., Holcim Nicaragua S.A., Connect International, Gildan Activewear & Cia Ltda., Hanter Metal, Cafetalera Exportadora Atlantic S.A., Café Las Flores, Seguros Lafise Nicaragua, ADEINIC, Banco Ficohsa Nicaragua S.A., Fundación Pantaleón – Monte Rosa, UNO Nicaragua S.A., Cooperación Suiza en América Central, Universidad Tecnológica La Salle (ULSA), Universidad Thomas More, Centro de Producción Más Limpia (CPML), Red de Empresarias de Nicaragua, Aceleración de Emprendimiento e Innovación Circular (ACEI), Plan Internacional, World Vision, Children Believe, Heifer International, Water for People, Agua para la Vida, Fundación Déjame Intentarlo, Fundación Teach a men to fish, Raleigh Nicaragua