Costa Rica: deficiente conectividad aleja a “nómadas digitales” de zonas turísticas

Por La República

Para atraer a los nómadas digitales se requiere de una estrategia integral que involucre al Gobierno, a las municipalidades, al sector privado y a las comunidades, pero lo más importante es garantizarle a esos turistas de larga estancia, que tendrán la conectividad a Internet para hacer su trabajo en cualquier punto del país y sobre todo, en las zonas turísticas, según Edwin Estrada, exviceministro de telecomunicaciones.

Para el experto, Costa Rica no está preparada para recibir a los nómadas digitales, ya que nuestro país no ha logrado avanzar en cuanto al despliegue de la tecnología 5G, a la vez que las zonas remotas no tienen un ancho de banda lo suficientemente robusto.

Asimismo, persisten los problemas burocráticos por parte de los municipios, a la hora de brindar los permisos a las empresas de telecomunicaciones para instalar su equipo.

Visite el sitio de E&N para noticias de Pymes y emprendedores: estrategiaynegocios.net/pyme-emprende

Y es que Costa Rica dejaría de percibir hasta US$7,000 millones en inversión, si no adopta la tecnología de comunicación móvil 5G antes de 2025, de acuerdo con estimaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones.

En cuanto a los incentivos fiscales y otras facilidades que se aprobaron con la ley de “Nómadas Digitales”, Estrada asevera que es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente.

“Hay municipios de zonas rurales que no realizan procesos ágiles y eficientes para el otorgamiento de permisos para que los operadores puedan desplegar infraestructura de telecomunicaciones hacia esas zonas, lo que implica que no se pueda ofrecer a los nómadas digitales un buen servicio de Internet para que realicen su teletrabajo con comodidad”, dijo Estrada.

Descargue nuestra edición impresa: Con solo click acá

Por otra parte, el MOPT no ha hecho lo propio para incorporar las especificaciones técnicas de infraestructura de telecomunicaciones en los diseños de las carreteras, lo cual imposibilita llevar las telecomunicaciones a las zonas más alejadas del país.

“Es importante que exista una coordinación en las instituciones del Estado para eliminar todas las barreras en temas de infraestructura”, concluyó Estrada.

En contraste con el exfuncionario, Carlos Ricardo Benavides, diputado del PLN y proponente de la ley, considera que ya hay zonas que están preparadas fuera de la Gran Área Metropolitana, ya que cuentan con Internet y la capacidad suficiente como para que el país inicie sin ningún tapujo la promoción de Costa Rica como destino para los nómadas digitales.

“Seguiremos monitoreando los avances para que esto pronto sea una realidad y comencemos a recibir estos turistas de larga estancia, que traerán muchos beneficios económicos a Costa Rica”, concluyó el diputado.

Costa Rica es el séptimo mejor destino del Mundo para que los nómadas digitales que se establezcan. Es después de México el mejor calificado de Latinoamérica, con una puntuación de 6,1 sobre diez.

¿Ya está en Telegram? Siga nuestro canal

La lista la encabeza Noruega, mientras que Emiratos Árabes Unidos es el menos apetecido entre los países y territorios analizados.

Los nómadas digitales son profesionales que emigran a otros países a hacer teletrabajo para una o varias empresas, ya sea por mejores condiciones de vida para establecerse o por darse el lujo de vivir y trabajar en un nuevo ambiente.

El contexto de la pandemia, en el que muchas empresas digitalizaron sus operaciones, favoreció que este movimiento se convirtiera en una tendencia, al punto que varios países emiten una visa especial para estos profesionales.