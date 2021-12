Zara pone un pie en el metaverso con AZ Collection

Por Fashion Network



Definido por la cadena gallega como un "proyecto colaborativo" que "define a una nueva generación" basándose en "la identidad y la singularidad de cada individuo", la AZ Collection pretende reflexionar sobre "la capacidad del lenguaje para expresar ideas, originar otras formas de pensamiento y crear nuevas culturas". De la A de Ader a la Z de Zara, así como de la generación a la que pretende atraer, la propuesta pretende englobar todas las letras del abecedario como una "fuente inagotable de creación" con la que proponer diseños que reflejen el estilo de vida de los jóvenes.

Junto al colectivo surcoreano fundado en 2014, Zara ha desarrollado una "persona" única que no solo se despliega en el metaverso virtual, representado en los vídeos e imágenes de la colección por el alter ego de reconocidos maniquíes como Mica Argañaraz, sino que cuenta con su correlato en la realidad física, en forma de prendas en tonos que van del navy al negro, pasando por el amarillo o el naranja brillante.



De carácter técnico, la AZ Collection presenta abrigos puffer de estilo oversize, prendas de punto con técnica patchwork, bufandas largas y gorros de lana, bandoleras, mochilas, gafas, gorras, 2 pantalones vaqueros o 3 modelos de zapatillas deportivas; además de camisas, trajes y abrigos de estilo sartorial en los que no faltan detalles de pespuntes como trazos de siluetas o simulaciones de garabatos.





En el plano más gráfico, las sudaderas y camisetas de algodón reflejan distintivos AZ o el logo de la colección. Un elemento de color azul intenso que "expresa de forma metafórica el universo contenido entre la A y la Z", inspirado en motivos alfabéticos para plasmar el proceso de "conexión orgánico" en el encuentro de las identidades de ambas marcas. Disponible a partir del lunes 6 de diciembre, tanto en las tiendas online de las marcas como en una selección de espacios físicos, la colección llega a mercados como Corea del Sur, España, Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos, China y Japón. Con respecto al posicionamiento de precios, varía desde 39,95 euros el gorro "beanie" hasta 239 euros la chaqueta larga acolchada.

La oferta cosmética sigue creciendo

No se trata de la primera iniciativa de la marca gallega en el plano de la diversificación de su oferta y del acercamiento a un posicionamiento más premium en los últimos tiempos. Sin ir más lejos, recientemente Zara ha lanzado colecciones de la mano de la francesa Charlotte Gainsbourg o del colectivo holandés Kassl Editions. Asimismo, la enseña también ha aplicado esta misma estrategia de profesionalización a su propuesta de maquillaje, convertida en una sección dedicada, "Zara Beauty", en mayo de este mismo año. Una línea cosmética completa, con productos y fórmulas desarrolladas junto a la prestigiosa maquilladora Diane Kendal, que acaba de ampliar su catálogo con el "Manifesto Stick". Un producto hidratante y formulado a partir de una base de ácido hialurónico que Zara ha declinado en 11 tonalidades, acabados mate, nacarado y glitter; y que ya está a la venta a un precio de 12,95 euros.



Las novedades recientes en el seno del grupo gallego no se han resumido al lanzamiento de nuevas colecciones. La pasada semana, Inditex anunció no sin cierta sorpresa una serie de movimientos estratégicos en su cúpula directiva que implicaron la creación de un nuevo comité, así como la destitución de Carlos Crespo como consejero delegado, sustituido de inmediato por Óscar García Maceirass; así como el relevo en la presidencia ocupada por Pablo Isla. Desde el próximo mes de abril, Marta Ortega, la hija del fundador, tomará las riendas del conglomerado que facturó 11 936 millones de euros en el primer semestre del año.