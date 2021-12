La Universidad Corporativa de CMI es certificada por su excelencia y desarrollo educativo

Por E&N



En el marco de los 100 años de buenas historias que contar de Corporación Multi Inversiones (CMI) su Universidad Corporativa (laUcmi) se une a esta celebración al ser certificada por el Learning & Performance Institute (LPI) en Londres, convirtiéndose así en la primera Universidad Corporativa de empresas de origen latinoamericano en recibir esta certificación.



“El corazón de CMI está en la gente, y ante esto, reconocemos que la base del intercambio de conocimientos y habilidades está en la colaboración y en el aprendizaje continuo. Esta certificación es el resultado de árduo trabajo, responsabilidad y esfuerzo para seguir educando a miles de colaboradores”, aseguró Luis Pedro Recinos, Director General Corporativo de CMI.



Desde hace seis años, laUcmi ha impactado a más de 29 mil colaboradores de distintos niveles organizacionales en Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe. La universidad, junto a otras organizaciones, certifica internamente el aprendizaje, las habilidades y las competencias específicas que cada colaborador adquiere. Dentro de su programa educativo destacan las temáticas de formación de competencias y capacidades requeridas por cada unidad de negocio, además de habilidades blandas como liderazgo y comunicación, entre otras.



En El Salvador, laUcmi imparte cursos desde 2016, beneficiando a 793 salvadoreños, con programas en modalidad presencial, webinars, e-learning y microlearnings. Sin embargo, durante el 2020 y 2021, debido a la pandemia, han sido impartidos en formato 100% virtual. Solo en el 2021 se han desarrollado 237 sesiones de aprendizaje para colaboradores salvadoreños, siendo una oportunidad para impulsar sus conocimientos y competencias.



The Learning and Performance Institute (LPI) es la organización mundial líder en aprendizaje corporativo con más de 25 años de historia, trabajando con marcas de renombre como PEPSICO, Amazon, DELL, Microsoft, Volvo, BMW group, American Express, LEGO, BBVA, entre otras.



“La acreditación es el punto definitivo de referencia para departamentos y organizaciones educativas, no es un logro fácil de alcanzar; este logro es significativo, es importante y demuestra un compromiso serio de parte de CMI de invertir en el aprendizaje”, expresó Ed Monk, CEO de LPI.



Para obtener esta acreditación, laUcmi pasó por un riguroso proceso de aprobación. Primero, se hizo una recopilación documental que incluía la visión estratégica, indicadores y planes a futuro. Posteriormente, se realizó una entrevista con un consultor externo quien evaluó una serie de indicadores claves de desempeño, los cuales incluyen la propuesta de valor del cliente, el proceso que se lleva acabo para impartir el aprendizaje, métricas de evaluación, retos actuales de laUcmi, entre otros. Por último, el informe de la entrevista fue enviado a Londres para ser evaluada por los miembros acreditadores de LPI, quienes dan por aprobada y certificada la gestión de laUcmi.



La certificación acredita a la institución como una Universidad Corporativa que cumple con los parámetros de efectividad, desarrollo continuo y calidad del aprendizaje impartido a nivel internacional, la cual opera mediante un proceso integral que impulsa el aprendizaje fácil, amigable y dinámico mediante cuatro modalidades de estudio: presencial, virtual, en el puesto de trabajo y el aprendizaje mixto que combina todas las anteriores.



“Es un orgullo ser reconocidos como la primera empresa de origen Latinoamericano que cuenta con esta certificación internacional. Ahora, nuestra labor es seguir actualizándonos en las nuevas tendencias del aprendizaje digital, para continuar generando esa cultura de aprendizaje innovador y enseñanza continua”, agregó José Miguel Larios, Director Senior de Recursos Humanos Corporativo de CMI.



La filosofía de aprendizaje se basa en tres pilares fundamentales: el desarrollo como una responsabilidad individual, líderes formando a líderes y un modelo de aprendizaje que combina las relaciones significativas y entrenamientos tradicionales para desarrollar la capacidad de aprender haciendo, y aprovechar la posibilidad de adquirir el conocimiento acumulado en CMI.



A futuro, laUcmi continuará agregando valor a cada colaborador desarrollando en ellos capacidades claves por medio de un aprendizaje virtual, flexible, ágil e íntegro, con el objetivo de convertirse en un referente en la región por sus eficientes y robustos procesos de aprendizaje integral.



“Para laUcmi es importante ser el principal promotor y habilitador de la estrategia de CMI, a través de la creación de capacidades en nuestros colaboradores y convertirnos en un referente en la región por nuestros eficientes y completos procesos de aprendizaje integral, y seguir alcanzando mayores niveles de excelencia”, resaltó Patricia De León, Directora Corporativa del Centro de Expertise Desarrollo Organizacional de CMI.