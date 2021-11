Opinión: 10 cosas que pueden hacer que tu empresa fracase

Por Myrja S. Ceballos M./ La Estrella (Panamá)



La falta de equipo, liderazgo, estar en un ecosistema que no te brinda apoyo, falta de una organización o estructura formal, fluctuaciones del mercado donde te encuentras, falta de liquidez, rentabilidad entre otros son algunas de las fallas de las empresas.

Pero ante tanto obstáculo de crecimiento y rentabilidad de las pymes hay dos factores importantes donde están involucrados en el proceso de evolución del negocio, la falta de planificación con una estrategia acertada y el recurso humano.

1. No Contar con el equipo adecuado: Es un proceso muy pesado y tenaz, pero si le dedicas el tiempo y la reflexión suficiente para elegir las habilidades basadas en competencias mezclado con las blandas y otros sabrás que elegiste a un equipo multidisciplinario y autoorganizado.

2. El centro de operación de un negocio es la planificación y no la improvisación: planificarse bien en todos los puntos tanto financiero y sobre todo en el flujo de caja. Conocer tu propuesta de valor, lo que ofreces diferente ante tu competencia. "Planificarse".

3. No hay ventas: Si no hay ventas es que no has hecho una debida proyección ni mucho menos has estudiado tu mercado meta u objetivo.

4. Investiga y trabaja con datos reales: Tómate el tiempo de analizar la data que tienes allí esta la mina de oro de tu negocio. Es importante tener una visión global del negocio (ingresos, costos, gastos, cantidad de clientes, quejas o reclamos. Sácale el jugo a toda la información que esta guardada en tu negocio.

5. Conocer realmente quién es tu cliente y yo le agregaría otra cosa mas ¿Realmente escuchas lo que quiere tu cliente?

6. Mala gestión del negocio en todos los procesos. Se recomienda hacer subcontrataciones o outsourcing para liberar un poco la carga y aplicar metodologías ágiles donde adopta una nueva forma de trabajar.

7. Querer hacerlo todo. Delegar ciertas funciones te da el espacio para generar ideas, realizar tareas importantes.

8. No estar actualizado sobre conceptos y herramientas que pueden servir al crecimiento de tu negocio.

9. No ser un buen líder y escuchar a tu equipo.

10. Falta de automatización y digitalización.

11. Enfocarse solo en los resultados no en el proceso.