China quiere que Didi se retire de la bolsa de NY

Por Bloomberg



Los reguladores chinos pidieron a altos ejecutivos de Didi Global Inc. que idearan un plan para salir de las bolsas estadounidenses, dijeron personas familiarizadas con el asunto. El requerimiento no tiene precedentes y es probable que reavive los temores sobre las intenciones de Pekín para su gigantesca industria tecnológica. El organismo de control tecnológico del país quiere que la gerencia retire a la compañía de la Bolsa de Valores de Nueva York debido a preocupaciones sobre la filtración de datos confidenciales, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC, por sus siglas en inglés), la agencia responsable de la seguridad de los datos en el país, ordenó a Didi que elabore detalles precisos, sujetos a la aprobación del Gobierno, dijeron.

Las propuestas que están en consideración incluyen una privatización directa o una flotación de acciones en Hong Kong seguida de una exclusión de la cotización en Estados Unidos, agregaron las personas.

Si la privatización continúa, la propuesta probablemente será de al menos el precio de la OPI de US$14, ya que una oferta más baja tan poco tiempo después de la oferta pública inicial de junio podría provocar demandas judiciales o resistencia de los accionistas, dijeron las personas.

Las deliberaciones continúan y es posible que los reguladores den reversa en su solicitud, dijeron las personas. Cualquiera de las dos opciones supondría un duro golpe para un gigante del transporte alternativo que logró la mayor OPI de una empresa china en EU desde Alibaba Group Holding Ltd. en 2014.