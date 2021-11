7 expresiones que pueden arruinar tu credibilidad

Por Business Insider



Los expertos explican que para comunicar una opinión de forma segura y confiada se deben desterrar de la conversación algunas expresiones que pueden dar la sensación opuesta. El mismo medio señala que estas combinaciones se denominan "advertencias" y son frases que se incluyen en el discurso para calificar lo que se está diciendo, es decir, que restan importancia o reducen las afirmaciones emitidas.

A continuación, se recopilan 7 de estas expresiones que hay que intentar omitir para conseguir que las exposiciones sean lo más fuertes posible.

1. "Solo es mi opinión"

Una de las expresiones que pueden debilitar lo que se dice es "Solo es mi opinión", que también puede aparecer como "En mi humilde opinión". La combinación de una de estas frases junto a un discurso resta fuerza a la declaración, ya que sugiere que se incluye un sesgo personal en lugar de un argumento razonado.

Desde la misma fuente recomiendan sustituirlo por otras expresiones como "Yo creo" o, directamente, prescindir de ella y sostener la postura en base a las razones.

2. "No estoy seguro"

A pesar de estar convencidas de sus opiniones, hay muchas personas que deciden acompañarlas por expresiones que quitan firmeza para parecer más humildes, por ejemplo, "No estoy seguro". Ese tipo de muletillas invalidan todo lo dicho a continuación, ya que da la sensación de que, realmente, no se tiene conocimiento alguno sobre el tema.

3. "Quizás me equivoque"

De la misma forma que la anterior, añadir la expresión "Quizás me equivoque", tanto al principio de una exposición como al final, proyecta debilidad sobre los argumentos o la afirmación que le acompañe. Los expertos explican que su utilización hace que se descarte a la persona que la dice como conocedora de la temática tratada.

4. "Quizás esta es una pregunta estúpida"

Según explican desde el mismo medio, hacer esta afirmación antes de comunicar una duda es "traicionarse a sí mismo". "Si tu pregunta es válida, hazla, si no, no la hagas, pero no la califiques de estúpida", recomiendan.

5. "Si no te importa..."

"Si no te importa, me gustaría hacerte una pregunta" o "Si te parece bien, querría saber cómo has conseguido hacer eso" son formas de comunicarse que dan a entender que el interlocutor no domina el campo sobre el que está consultando.

Los expertos explican que esta combinación da la sensación de que lo que sigue es algo que puede molestar a la otra persona o que, directamente, es de mala educación.

6. "Honestamente" o "Siendo sincero/honesto"

Esta es una de las expresiones más comunes en cualquier discurso. La misma fuente señala que su utilización puede conseguir el efecto contrario, dando a entender a la audiencia que todo lo que se ha dicho anteriormente puede ser falso.

7. "Puede que ya sepas esto, pero..."

Por último, hay personas que tienden a acompañar sus afirmaciones con la expresión "Puede que ya sepas esto, pero..." para dar la sensación de humildad. Sin embargo, según los expertos, esto puede hacer que la atención sobre el orador se diluya porque los interlocutores piensen que lo que va a expresar es redundante.