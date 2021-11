Costa Rica: JobLink llama a desarrollar habilidades para las tendencias del mercado laboral

Por E&N

La feria virtual de talento multilingüe más importante del país, JobLink, finalizará a la medianoche de este domingo 28 de noviembre y, con ello, invita también a quienes desean reinventar su perfil profesional y desarrollar sus habilidades a participar en esta quinta edición que ofrece más de 7.500 puestos en 45 empresas líderes multinacionales.

Organizada por CINDE, la agencia promotora de atracción de inversión extranjera directa a Costa Rica, JobLink ofrece opciones de empleo para personas con inglés básico, intermedio y avanzado, para quienes tienen experiencia laboral, así como para quienes buscan su primer trabajo.

También ofrece una guía de cuáles son las tendencias del mercado laboral global como, por ejemplo: la importancia de obtener certificaciones para robustecer el perfil profesional, buenas prácticas para los procesos de reclutamiento, cómo potenciar la marca personal, y cómo hacer el CV más atractivo para los reclutadores.

“Estamos en una era de aprendizaje continuo donde la actualización constante de nuestra formación académica y profesional nos ayuda a ampliar las oportunidades laborales. Es por ello que JobLink también ofrece becas con la academia y charlas gratuitas para descubrir las tendencias internacionales y aplicarlas según las necesidades. Las más de 7.500 oportunidades laborales de 45 multinacionales son un reflejo de las posibilidades que ofrecen en servicios, tecnologías digitales, ciencias de la vida y manufactura avanzada para desempeñarse en un puesto formal, de calidad e inclusivo”, detalló Vanessa Gibson, Directora de Clima de Inversión de CINDE.

Entre los puestos disponibles están: servicio al cliente, finanzas, contabilidad, operarios de producción, desarrollo web, ingenierías, mercadeo digital, inteligencia artificial, electromecánica, entre otros.

Por su parte, Antonio Masís, Vicepresidente Global de Servicios de Gestión de Clientes de Tech Data a SYNEXX Company, empresa de tecnologías digitales y participante en la feria, comentó: “Tenemos plazas disponibles en áreas como ventas, ingeniería, técnicos, mercadeo y ventas. Buscamos candidatos con experiencia, pero también tomamos en cuenta la parte integral, en aspectos como toma de decisiones y el alineamiento de sus valores con nuestros valores corporativos. Le recomendamos a los candidatos buscar puestos que estén alineados con sus expectativas laborales y en los que les permitan desarrollarse profesionalmente”.

Becas para idiomas y habilidades técnicas

JobLink cuenta con una sección llamada “Academia”, donde universidades e institutos ofrecen cursos, becas y evaluaciones a las personas participantes tanto en idiomas como inglés o mandarín, así como para el desarrollo de habilidades técnicas. Quienes tengan interés en participar, deben visitar esta sección de los stands virtuales. Los ganadores de las becas se darán a conocer al finalizar la feria.

“Ya sea porque las personas estén empezando a estudiar o porque quieren mejorar su perfil profesional, en VLA encontrarán la ayuda idónea para elegir esa habilidad para superarse en áreas técnicas como Cisco, Front End Developer, Amazon Web Services, áreas gerenciales como Project Manager Professional o Scrum Master o incluso para empezar su carrera en Marketing Digital. Les invitamos a visitar el stand de VLA con dos grandes sorpresas: podrán validar sus conocimientos técnicos con nuestras pruebas gratuitas y la posibilidad de ser uno de nuestros ganadores de las becas de nuestros cursos técnicos y gerenciales”, explicó Josué Rodríguez, Gerente General de VLA.

Además de la mayoría de edad, es requisito hacer la prueba de idioma BELT en inglés, la cual es gratuita gracias al apoyo del aliado estratégico Idioma Internacional. De igual manera se ofrecen pruebas para conocer el nivel de francés y portugués.

“Sabemos que existe una parte de la población en Costa Rica que aún no domina el idioma inglés, queremos que estas personas no se den por vencidas en la búsqueda de empleo. Nuestro compromiso es que la mayor cantidad de personas sean bilingües y por eso los invitamos a que visiten nuestro stand en el Pabellón de Academias de JobLink y conozcan sobre las opciones de becas de aprendizaje que estamos ofreciendo”, indicó Brian Logan, Gerente General de Idioma Internacional.

La feria virtual de empleo se realiza por medio de la plataforma digital www.joblink.cr, en la que los candidatos acceden de manera gratuita a los stands virtuales de las empresas, conocen los puestos disponibles y sus requisitos, pueden conversar en línea con representantes de las empresas y aplicar directamente a los puestos de trabajo.

Empresas participantes:



Accenture, HP Inc., Sykes, Tech Data a SYNEXX Company, Teleperformance, Amazon, IBM, Moody’s, Health Prime, Stryker, Bimbo Global Services, CITI, Johnson Controls, World Fuel Services, London Stock Exchange Group, GFT Costa Rica, Hologic, Experian, Western Union, DXC Technology, Smile Direct Club, Neustar, NI, British American Tobacco, Smith & Nephew, Mondelez Internacional, Equifax, Lion Resources, Concentrix, Bayer Business Service, Kyndryl, Edwards Lifesciences, Auxis, Kareo, Voiance, Acuity Knowledge Partners, GEP, Prodigious Latin America, Tech Experts, TE Connectivity (Creganna Medical), Align Technology, Baxter, Infosys BPM, Cost Management Group, Avionyx, Akamai y CSS Corp.