Las 5 claves de Jeff Bezos para ser el CEO más rico de la historia

No solo se trata de uno de los hombres más ricos del Mundo, también es conocido por su oratoria y capacidad para motivar a emprendedores. Jeff Bezos es, prácticamente, un ejemplo de superación.

En su camino a la cima, de la mano de Amazon, su compañía, el magnate debió tomar muchas decisiones duras y cada una supuso para él una lección. Y cada uno de estos aprendizajes busca transmitirlos cada vez que tiene oportunidad.

"Cuando tengan 80 años y, en un momento tranquilo de reflexión, examinen en su interior la versión más personal de su trayectoria vital, verán que la parte más densa y significativa será el conjunto de decisiones que hubieran tomado. Al fin y al cabo, somos las decisiones que tomamos. Procuren que su vida sea un gran relato", dijo en julio pasado durante una conferencia en la Universidad de Princeton.

Aunque usualmente se asocia a Bezos con la masificación del comercio electrónico, que a través de Amazon llegó a millones de personas, lo cierto es que a lo largo de su vida profesional produjo tres grandes negocios:

En 1996 creó Amazon

En 2000 lanzó su mercado para terceros, en el que Amazon cobra una cantidad fija a tiendas que quieren vender de forma independiente aprovechando la infraestructura del gigante de Seattle.

En 2006 Bezos lanzó Amazon Web Services (AWS) y revolucionó completamente el mercado del software, inaugurando la era de La Nube.

Según datos oficiales de la firma estadounidense, su valor en el mercado asciende a US$1,7 trillones.

En comparación, Amazon vale cuatro veces el PBI de la Argentina y también supera el PBI de otros países como Suiza, España, Holanda, Corea del Sur, Australia, México, entre otros.

El método

Jeff Bezos ha demostrado una particular visión del negocio y, aunque cuestionado en un principio, logró amalgamar un método coherente y estratégico que puede resumirse en cinco claves:

Aprovechar el potencial de Internet para generar valor

Si existiera un "Manual Bezos", podría empezar con la siguiente pregunta: ¿qué puede hacer Internet que no pueda hacer una tienda en el mundo real? La respuesta tuvo que ver con los libros y se tradujo en crear un catálogo imposible para el mundo analógico: 3 millones de títulos distintos en un mismo lugar.

Así nació la tienda que hoy todo el mundo conoce: aprovechando el potencial de Internet para cumplir con el sueño de llegar a ser la "Everything Store", la tienda en la que se vende todo lo que puede comprarse.

Bezos siempre cuenta que las grandes ideas no sobreviven a la copia si no se hacen grandes inversiones. Por eso decidió apostar desde el vamos por un negocio de gran escala que se lo pusiera muy difícil a los competidores en precio, en capacidad de almacenamiento y en velocidad de distribución.

El tamaño de las inversiones que ha realizado en su negocio es la razón por la que solo compañías como Google o Microsoft fueron capaces de seguirle el ritmo.

Desarrollar, usar y después ofrecerlo a otros. Bezos repitió esta estrategia primero con las librerías, y luego con todo tipo de tiendas y fabricantes. Invitar a otras compañías a usar su plataforma, le permitió a Amazon mejorar la experiencia del cliente y crecer exponencialmente. La estrategia, que hoy por hoy es más frecuente, fue revolucionaria en aquellos años.

Cada vez que la compañía necesitó un nuevo instrumento para seguir creciendo, lo desarrolló y luego lo comercializó. Así, por ejemplo, de la necesidad de mejorar la velocidad y agilidad de Amazon nació AWS, servicios de computación en la nube que hoy en día usan aplicaciones tan populares como Dropbox, Foursquare o HootSuite. Esta apuesta hoy proporciona a Amazon más de la mitad de sus beneficios.

Diseñar una espiral de crecimiento infinita

Un gran valor agregado de la compañía es Prime, el programa de suscripción anual de la tienda online Amazon, que permite a sus miembros acceder a más de dos millones de productos que se le envían sin pagar el transporte y con llegada en 24 horas.

Pero no es solo eso, la compañía también ofrece a sus clientes millones de productos, fáciles de encontrar, de devolver y a precios bajos. Además, los costos de almacenamiento no han dejado de bajar; la tecnología y el transporte no deja de mejorar; en síntesis, el crecimiento en Amazon nunca se detiene.

Por estos días, Bezos tiene todas sus energías puestas en la carrera espacial, donde compite contra su rival Elon Musk por ser el líder en el negocio del turismo espacial.

Mientras tanto, Amazon sigue funcionando sin tropiezos, lo que demuestra que la cultura promovida por el CEO ha calado hondo en la compañía. Por eso, antes de irse amplió a 16 los principios de la Cultura de Amazon, que los 1,3 millones de trabajadores de la compañía conocen de memoria.