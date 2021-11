Visa cae tras la prohibición de Amazon en UK en la lucha por las tarifas de las tarjetas

Por Bloomberg



Visa Inc. registró su mayor caída en más de un año y medio el miércoles, arrastrando a sus pares de la industria como Mastercard Inc., luego de que Amazon.com Inc. dijera que dejará de aceptar compras realizadas con las tarjetas de crédito de la compañía emitidas en el Reino Unido el año que viene.

Las acciones de Visa se desplomaron 6.5 % , borrando cerca de US$33.000 millones en valor, ya que Amazon se quejó de las altas tarifas cobradas para procesar transacciones. Las pérdidas se aceleraron por la tarde después de un informe de Bloomberg News de que Amazon también está considerando cambiar su tarjeta de crédito de marca compartida para competir con Mastercard.

La caída se suma a lo que han sido tres meses y medio dolorosos para Visa, extendiendo su baja desde un récord de julio a 20%. Entre otras compañías de tarjetas, Mastercard redujo parte de su caída anterior para perder 3,5% , American Express Co. cayó 0,8% y Synchrony Financial cayó 1,9%.

“Si bien creemos que esto es negativo para Visa, si Amazon sigue adelante con sus planes, también creemos que las dos compañías probablemente llegarán a un acuerdo que reduzca las tarifas de las tarjetas de crédito de Amazon en el Reino Unido", dijo el analista de Piper Sandler, Chris Donat.

La prohibición en Reino Unido es el último de una serie de transformaciones que Amazon ha realizado con respecto a las tarjetas de crédito Visa a nivel internacional este año. En agosto, el gigante del comercio electrónico dijo a los clientes de Singapur que impondría un recargo de 0,5% a todos los pedidos realizados con una tarjeta de crédito Visa. Menos de un mes después, anunció un movimiento similar para los clientes de Australia.

El sentimiento de los inversores hacia Visa y otras acciones de tarjetas de crédito también se ha desvanecido en los últimos meses en medio de un aumento en las llamadas ofertas de "compre ahora, pague después". Compañías como Affirm Holdings Inc., Afterpay Ltd. y Klarna Inc. han experimentado un aumento en popularidad este año, lo que alimenta la preocupación de que los consumidores dependan menos de las tarjetas de crédito. Aún así, los analistas han minimizado los riesgos, diciendo que los temores de un cambio estructural son exagerados.