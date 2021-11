Podcast E&N: Teletrabajo, una oportunidad para dar más apoyo a las mujeres

Producción y edición Gabriela Melara

'Las mujeres, como de lugar, cumplimos. Esto es lo que debemos reconocer en esta era de teletrabajo... Nuestra palabra vale oro', destaca Laura Tabares, directora de Intuic, con quien conversamos en nuevo podcast de la Revista Estrategia & Negocios.





Para esta ejecutiva, la pandemia llegó a abrir más oportunidades para la participación de la mujer en las organizaciones y también para hacer notar el papel fundamental que ellas juegan en la economía de cada país.



"Las mujeres se hicieron visibles y dijeron, somos una fuerte importante en la economía", indica.



En medio de la pandemia, las mujeres demostraron que pueden reinventarse, destaca Tabares. Ejemplo de ello son las 'nenis', mujeres que vendieron de todo por medio de WhatsApp, desde alcohol en gel, mascarillas, hasta maquillaje, medicamentos y productos de canasta básica.

Pero, ¿Qué aporta una mujer a una empresa?

Tabares indica que las empresas ganan productividad y cumplimiento, ya que las mujeres, pase lo que pase, tratan de cumplir con todos sus roles sin olvidar las obligaciones de un trabajo.



"Mucho se sigue pensando que las mujeres estamos obligadas a la responsabilidad familiar y que si nos queda tiempo o de hobbie trabajamos y no es así, el trabajo no es hobbie para nadie. Pero, recordemos, que todos trabajamos porque esperamos la retribución. Las mujeres socialemente hablando son importantes en todos nuestros entornos. La mayoría y casi todas las mujeres tenemos la percepción que el que trabaja bien es aquel que pasa mil horas en la oficina, pero no es así. Todos debemos acomodar y facilitar las oportunidades y no es que tenga que ver con tu tiempo en la oficina o vida. La pandema nos hizo darnos, a las mujeres, cuenta que somos eficientes desde el teletrabajo".



Las mujeres "hoy podemos hacer muchas cosas y tenemos situaciones en las que entra en acción la red de soporte, es decir, aquellos que nos apoyan a cuidar a los hijos".

Mujeres líderes

Hacemos cosas diferentes, somos empáticas, trabajamos en comunidad, aí somos las mujeres y es por eso que una empresa gana cuando contrata una mujer, destaca Tabares.



La experta recuerda que cuando una mujer llega a una posición de liderazgo, además de hacer más productiva y eficiente a la operación, está poniendo más sillas para que más mujeres se sumen a las actividades económicas.

Sobre Laura

Laura ha sido líder formando y dirigiendo equipos multidisciplinarios locales y regionales en Latinoamérica.



Para esta mexicana, las empresas tienen una oportunidad valiosa entre manos: Contratar más mujeres para ser más productivas y eficientes, pero los llama a brindar el apoyo necesario.



Algunas de las prestaciones que señala Laura es que se midan a las mujeres por resultados y no por horas en oficina o viaje, que se les permita liderar desde su forma de ser y que se abra la puerta para contratar más profesionales.