México: Suspenden a Volaris y Viva Aerobus por cobro de equipaje de mano

Por El Financiero (México)



La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) colocó sellos de suspensión en los mostradores de Viva Aerobus y Volaris en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta por cobrar el equipaje de mano.



En un comunicado, la dependencia detalló que la medida precautoria no implica la suspensión de venta de boletos, sino un procedimiento de infracción por no incluir la maleta en el precio base del boleto de avión.



En contraparte, Aeroméxico fue la única línea aérea que no fue infraccionada pues aceptó que los pasajeros pueden transportar una pieza de equipaje de mano de no más de 10 kilos sin un costo adicional. “Consumidor concilió con Aeroméxico algunos reclamos de consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja”, informó la Profeco este jueves.



Durante esta semana, la Procuraduría había realizado un segundo llamado a las aerolíneas para que suspendieran el cobro adicional del equipaje de cabina, pero solo el ‘Caballero Águila’ atendió la solicitud.