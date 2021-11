COP26: Vinisha Umashankar, la adolescente ganadora de US$1.300.000 por su creación

Por The Independent



Vinisha Umashankar es la finalista más joven en el premio Earthshot del Duque de Cambridge por su carrito para planchar que tiene como objetivo reemplazar las planchas calentadas con carbón que usan los vendedores ambulantes en la India, que generan contaminación.

El invento puede hacer funcionar una plancha durante seis horas con cinco horas de sol y elimina las 11 libras (5 kg) de carbón vegetal que usan los vendedores a diario. Actualmente, se utilizan alrededor de 10 millones de estos carros en la India.

El príncipe William presentó a los finalistas y ganadores en el escenario de la conferencia climática en Glasgow, Escocia, solo unas semanas después de que cada uno de los ganadores recibió un millón de libras esterlinas (un millón 365 mil dólares) para desarrollar sus ideas ecológicas. Aseguró que la adolescente de 15 años “nos avergüenza a todos” con su invento.

Durante su discurso, Vinisha, que es del estado de Tamil Nadu en el sur de la India, declaró: "no soy solo una niña de la India, soy una niña de la Tierra".

En la reunión de líderes mundiales, que incluyó al primer ministro Boris Johnson, su homólogo indio Narendra Modi y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió una ovación de pie después de su discurso. Agregó: “el punto es que mi generación y yo viviremos para ver las consecuencias de sus acciones hoy. Sin embargo, nada de lo que discutimos hoy es práctico para mí.

“Están decidiendo si tenemos o no la oportunidad de vivir en un mundo habitable. Están decidiendo si vale la pena luchar por nosotros o no; si vale la pena apoyarnos y cuidarnos". El príncipe William pidió a los líderes que "creen las condiciones en las que puedan prosperar y sus ideas puedan escalar".

El enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima, John Kerry, ofreció a Umashankar su apoyo para su invento.

Durante el día, el príncipe William se sentó a conversar con el fundador multimillonario de Amazon, Jeff Bezos, y discutió el premio Earthshot y la ampliación de las soluciones de los ganadores y finalistas.

El príncipe William terminó su día tuiteando elogios a la adolescente mientras viajaba en tren de regreso a casa y firmó su publicación con su inicial. Escribió: “sintiéndome optimista mientras regreso a casa después de la #COP26 habiendo conocido a nuestros ganadores y finalistas del premio Earthshot y habiendo discutido sus soluciones para reparar nuestro planeta.

“Especialmente orgulloso de ver a Vinisha hablando frente al mundo, exigiendo un cambio para que su generación pueda tener un futuro mejor. W”. Cuando se le preguntó por qué la gente debería escuchar a una adolescente, Vinisha dijo a ITV News: “la edad nunca importa. A veces, incluso una persona más joven puede ser realmente inteligente y realmente sabia y una persona mayor no tanto".

Feeling optimistic as I head home from #COP26 having met our @EarthshotPrize Winners & Finalists and discussed their solutions to repair our planet. Especially proud to see Vinisha speaking in front of the world, demanding change so that her generation can have a better future. W pic.twitter.com/bMeOj9pzLV