Los 5 mejores documentales de Netflix de los últimos años

Por El Economista (México)



Esto genera estímulos para el documentalista que se esmerará por acercar sus visiones del mundo a audiencias de todo tipo.



Al final, en un círculo de oferta y demanda, no es de extrañar que las dos plataformas con mayor cuota en el mercado mexicano (según datos del IFT), YouTube (80%) y Netflix (35%), estén llenas de todo tipo de contenidos de corte documental.



Tanto ha sido el éxito de estos documentales de Netflix, que este tipo de producciones en streaming que se esmeran por mostrar una versión verosímil y veraz de la realidad, han alcanzado nominaciones en importantes celebraciones cinematográficas como los premios Oscar 2021.



Para el público latinoamericano, los premios Oscar 2021 dejaron un amargo sabor de boca, pues el emotivo documental de Netflix "El Agente Topo" de Maite Alberti y Marcela Santibáñez (Chile), no se consagró con la estatuilla al final de la noche. Sin embargo, el premio sí se quedó en otra de las producciones del año de esa plataforma de streaming.



El documental de Netflix "My Octopus Teacher" de Pippa Elrich y James Reed (Sudáfrica) se alzó con el premio. Y sin demeritar el trabajo realizado en ese entretenido documental, la oferta que se encuentra disponible en la plataforma no solo es vasta, sino que apela a una diversidad de gustos tan grande que se puede contratar el servicio sólo con la idea de ver documentales, devorar semana a semana el catálogo y no terminar saciado, pero si hastiado. No todos son buenos, pero la gran mayoría cumplen con su cometido.



Es justo por esa razón que se torna difícil decidir qué documentales de Netflix ver. Sobre todo, si una de las razones es tener algo que comentar sin parecer un mentecato en una tarde bohemia aderezada con vino, una tabla de queso y en compañía de otros snobs. Por ello, aquí puedes ver las 5 sugerencias de documentales de Netflix para disfrutar cualquier día.

5 sugerencias de documentales de Netflix

1. “Una revolución a toda regla” (Period. End of sentence) de Rayka Zehtabchi (India) 25 min.

Este es un cortometraje documental de Netflix de 2018, ganador del Oscar ese año. Dejando de lado el galardón, se trata sobre la menstruación en la India rural. Con certeza se puede decir que si en países occidentales con sociedades más “abiertas”, la menstruación sigue envuelta en secrecía, vergüenza, misterio y tabú, pero en el país asiático, el periodo femenino implica prejuicios y aislamiento. El documental es muy claro al exponer que, a pesar de que las mujeres sí tienen acceso a productos de higiene, la cultura de esas regiones vuelve complicada la compra de toallas sanitarias, por lo que se cuenta la historia de cómo les acercan una alternativa. Vale la pena revisar este contenido la misma semana que en México se aprueba (a penas) suprimir el IVA a productos de higiene menstrual.



2. “Las tres muertes de Marisela Escobedo” de Carlos Pérez Osorio (México) 1h 49 min.





Casi 10 años después de la muerte de Marisela Escobedo (2010), asesinada en completa impunidad afuera de la sede del Poder Ejecutivo estatal de Chihuahua (una de las entidades con más casos de feminicidios), el documental de Netflix hace un recorrido testimonial de la lucha, así como de los clamores de justicia exigida durante más de dos años por Marisela, cuando su hija de 16 años fue asesinada (2008) en Ciudad Juárez. El culpable, según investigaciones de la madre, fue el yerno. Tras ser absuelto al concluirse un desaseado proceso judicial y sin tiempo de llorar la muerte de su hija, Marisela, junto con otras madres de mujeres asesinadas o desaparecidas, se dio a la tarea de enfrentar a las autoridades, hasta el día de su asesinato. Esta desgarradora historia, contada tras una nutrida investigación periodística es una muestra imperdible de la necesidad de justicia que se exige en nuestro país.



3. “Cómo se convirtieron en tiranos (How to Become a Tyrant)” de Jonah Bekhor y Jonas Bell Pasht (Estados Unidos) 6 episodios.





Se trata de una serie documental de Netflix estrenada como producto global en 2021. Durante los 6 episodios, el contenido hace un análisis desde un punto de vista satírico sobre cómo los principales dictadores de la historia de la humanidad lograron amasar y concentrar una gran cantidad de poder. En su conjunto, los episodios forman un conjunto de reglas o manual que cualquier individuo debe seguir si desea abusar de sus connacionales desde una dictadura tiránica. Usando segmentos biográficos de la vida y carrera al poder de Adolf Hitler, Josef Stalin, Saddam Hussein, Idi Amin, Kim II Sung y Muamar el Gadafi los realizadores muestran los aspectos más importantes del contexto necesario para que cualquiera pueda convertirse en un tirano. La voz en off es la de Peter Dinklage, actor británico que interpretó a “Tyrion Lannister” en la serie de HBO “Game of Thrones”.



4. “Red Privada ¿Quién mató a Manuel Buendía?” de Manuel Alcalá (México) 1h 40min.



El 30 de mayo de 1984, el periodista Manuel Buendía fue asesinado sin que después de más de 37 años se tenga certeza o se hayan procesado a todos los involucrados en el caso. Sobre todo, de los autores intelectuales. Con la narración del actor Daniel Giménez Cacho, cuenta la historia la columna de Buendía, “Red Privada”, en la que en repetidas ocasiones siguió casos de abuso de poder, narcotráfico, así como de la intervención de la Agencia de Inteligencia estadounidense en suelo mexicano, la CIA, hasta el día del asesinato del comunicador. Además, hace un seguimiento que tuvo el caso en la sociedad mexicana de ese entonces, tanto en los medios de comunicación como con los relatos de los principales personajes de la política y otros periodistas de renombre gracias a entrevistas. Este documental de Netflix (2021), que no es la sustitución audiovisual del imperdible libro de Miguel Ángel Granados Chapa (Buendía: El primer asesinato de la narcopólitica en México), nos da un vistazo al pasado, pero sobre todo a tiempos oscuros de nuestro país.



5. “Tan plana como un encefalograma (Behind the curve)” de Daniel J. Clark (Estados Unidos) 1h 36min.



Dada la creciente comunidad mundial de personas que “cree” que la tierra es plana y que todos los “esfuerzos” por mostrarla en la cultura colectiva como una esfera es parte de un esfuerzo “conspirativo” para mantener a la sociedad del mundo engañada, este documental de Netflix (2018) se da a la tarea de acercar a los líderes de opinión más “influyentes” en la escena de esta “corriente” de “pensamiento” desde la curiosidad y sin los prejuicios asociados con ellos en los medios digitales. Sin embargo, en una perspicaz muestra de equilibrio, el documentalista da a conocer la opinión de especialistas y científicos que explican, desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, por qué hay tantas personas comulgando con la idea “terraplanista” y que está orbitada por el sol y la luna. Sin ser un contenido que hace apología de esta supuesta “revelación” de “conspiración”, busca mostrar que solo se trata de una alucinación colectiva, por más que haya intentos por mostrar lo contrario.